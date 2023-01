Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt – mindestens 16 Tote

„Flugzeug ist in Stücke zerbrochen“

Ein Passagierflugzeug mit 72 Menschen an Bord ist in der Nähe des internationalen Flughafens Pokhara in Nepal abgestürzt.

In der nepalesischen Stadt Pokhara ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine sollen 72 Menschen gewesen sein. Bisher gibt es mindestens 16 Tote.

Erstmeldung von Sonntag, 15. Januar 2023, 8:25 Uhr: Kathmandu – Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in der nepalesischen Stadt Pokhara sind laut der Nachrichtenagentur Reuters mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Ein Armeesprecher sprach vom schlimmsten Absturz in dem kleinen Himalaya-Land seit mehr als 30 Jahren.

Mindestens 16 Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Nepal

„Wir gehen davon aus, dass weitere Leichen geborgen werden“, so Sprecher Krishna Bhandari gegenüber Reuters. „Das Flugzeug ist in Stücke zerbrochen“, hieß es. Laut Sudarshan Bartaula, Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines, befanden sich in dem zweimotorigen ATR 72-Flugzeug insgesamt 72 Menschen, darunter auch zwei Kleinkinder.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023

Hunderte von Rettungskräften würden die Absturzstelle an einem Hang absuchen. Laut der Datenbank des Aviation Safety Network handelt es sich um den tödlichsten Absturz in Nepal seit 1992. Damals stürzte ein Airbus A300 der Pakistan International Airlines beim Anflug auf Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, in einen Hang.

Erstmeldung von Sonntag, 15. Januar 2023, 7:26 Uhr: Kathmandu – In der nepalesischen Stadt Pokhara ist einem Medienbericht zufolge ein Passagierflugzeug abgestürzt. Wie die Zeitung Kathmandu Post unter Berufung auf einen Airline-Sprecher berichtet, sollen an Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines 68 Passagiere sowie vier Crew-Mitglieder gewesen sein.

Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

Demnach sei der Flieger am Sonntagmorgen, 15. Januar 2023, auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara verunglückt. Rauchwolken am mutmaßlichen Ort des Absturzes seien auf Video und Fotos in den sozialen Medien zu sehen gewesen. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt.