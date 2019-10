Notlandung am Flughafen München: Katastrophenschutz im Einsatz

183 Menschen an Bord

Am Flughafen München ist es am Montagmorgen zu einer Notlandung gekommen. Im Cockpit einer Maschine von Tui Fly Belgien hatte sich Rauch entwickelt. 183 Passagiere waren an Bord.

Flughafen – Großeinsatz am Münchner Flughafen: Am Montagmorgen musste eine Maschine der Tui Fly Belgien im Erdinger Moos eine ungeplante Zwischenlandung einlegen. Im Cockpit war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Flughafen München: Tui Fly Maschine muss notlanden - Rauch im Cockpit

Die Maschine war nach Angaben eines Flughafensprechers kurz zuvor in Brüssel gestartet und mit 183 Passagieren auf dem Weg nach Sharm el Sheikh am Roten Meer. Gegen 8 Uhr schlugen die Piloten Alarm und baten um ein Sonderlanderecht. „Wir haben um 8.06 Uhr die südliche Start- und Landebahn gesperrt. Die Maschine setzte sicher auf und rollte aufs Vorfeld“, berichtet der Sprecher.

Während der 20-minütigen Sperre wurden alle Starts und Landungen über die Nordbahn abgewickelt. Nicht nur die Flughafenfeuerwehr rückte aus, sondern auch Katastrophenschutzkräfte von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz aus dem Landkreis Erding. Sie mussten jedoch nicht eingreifen.

Notlandung am Flughafen München: Kurzzeitige Sperrung - Keine Verletzten

Laut FMG gibt es keine Verletzten zu beklagen. „Wir haben alle ins Terminal gebracht und versorgt“, so der Sprecher. Die Fluggesellschaft soll im Laufe des Montags eine Ersatzmaschine bereitstellen, die die gestrandeten Passagiere nach Ägypten fliegt.

Erst vor Kurzem war es am Flughafen München zu einer großen Sperrung gekommen, weil ein Fluggast unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war. Da dies nicht der erste Vorfall dieser Art war, gab es danach erhebliche Kritik am Flughafen-Management in München. Das berichtet merkur.de*.

