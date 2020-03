Flughafen-Passagierkontrolleur mit Coronavirus angesteckt - Firma nennt neue Details

Positiv getestet

Ein Sicherheitsbeamter am Flughafen München wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er arbeitete bei der Sicherheitskontrolle. Sein Arbeitgeber nennt neue Details.

Ein Mitarbeiter der SGM - Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München mbH wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Die SGM führt für die Regierung von Oberbayern die Sicherheitskontrollen am Flughafen München durch.



Der Mitarbeiter und seine Arbeitsgruppe arbeiten seit dem positiven Test nicht mehr.

Flughafen-Sicherheitsmitarbeiter hat Coronavirus: Firma nennt Details

Update, Donnerstag, 12. März, 12.24 Uhr: Wir haben neue Informationen zu dem am Coronavirus erkrankten Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen München. Wie Frieder Jooß, Geschäftsführer der SGM, auf Nachfrage mitteilt, war der Mitarbeiter bei seinem letzten Arbeitseinsatz am 6. März in der Spätschicht auf der zentralen Kontrollstelle im Terminal 2 eingeteilt.

Positiv auf den Coronavirus getestet wurde der Mitarbeiter am 11. März. Jooß weiter:

„Aufgrund des zeitlich äußerst kurzen Kontakts zwischen Fluggast und Kontrollpersonal schließt die Gesundheitsbehörde (LGL) eine Ansteckungsgefahr für Passagiere aus.“

Der aus dem Landkreis Pfaffenhofen stammende Mitarbeiter habe sich zudem laut Jooß in seinem privaten Umfeld angesteckt.

Ursprünglicher Artikel, Mittwoch, 11. März, 18.03 Uhr: Flughafen München - Es war wohl nur eine Frage der Zeit. Am Mittwochabend (11. März) erreichte unsere Redaktion ein Hinweis, dass ein Mitglied der Flughafen-Security, die die Passagierkontrollen durchführt, positiv auf das Coronavirus* getestet wurde.

Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen München mit Coronavirus infiziert

Der Security-Mann ist bei der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München mbH, kurz: SGM, angestellt, die im Auftrag der Regierung von Oberbayern die Sicherheitschecks am Flughafen München* übernimmt.

Regierung bestätigt: Mitarbeiter am Flughafen München positiv auf Coronavirus getestet

Auf Nachfrage bei der Regierung bestätigt eine Sprecherin den Fall. Nachdem die SGM von dem positiven Sars-CoV-2-Fall erfahren hatte, habe die Sicherheitsfirma sofort alle zuständigen Behörden informiert. Also das bayerische Landesamt für Gesundheit sowie das Gesundheitsministerium.

Coronavirus-Fall am Flughafen München: Team des Mitarbeiters arbeitet nicht mehr

Die Sicherheitsmitarbeiter arbeiten am Flughafen München in festen Schichtteams. Die Arbeitsgruppe, der der positiv getestete Mitarbeiter angehört, wurde komplett nach Hause geschickt. Wie inzwischen behördlich festgelegt, müssen alle auf das Coronavirus getestet werden.

Die Regierungssprecherin weiter:

„Aus unserer Sicht ist sichergestellt, dass die Passagierkontrollen am Flughafen München weiter laufen.“

Alles Weitere werde dann seinen üblichen Weg gehen. Und dieser Weg ist ja inzwischen bekannt: Die Behörden identifizieren alle Kontaktpersonen, isolieren und testen sie.

Wo sich der Mitarbeiter angesteckt hat und ob er im Verdachtszeitraum noch an der Passagierkontrolle gearbeitet hat, an welchem Terminal* er tätig war, oder ob er überhaupt mit Fluggästen zu tun hatte, ist indessen völlig unklar. Eine Antwort auf unsere schriftliche Anfrage bei der SGM steht noch aus.

Ebenfalls spannend zum Thema

Coronavirus in Deutschland: Keine Panik - nur Fakten: So gefährlich ist das Coronavirus tatsächlich für uns.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Oliver Bodmer