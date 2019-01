Flughafen: Zoll stellt Gangster geniale Paket-Falle - es klappt

Irre Fahndung!

Weil in Deutschland ein Paket von unbekanntem Absender geöffnet wurde, klickten mehr als 10.000 Kilometer entfernt Handschellen. Wie ist das möglich?

Frankfurt - Der Flughafen-Zoll Frankfurt stellt eine geniale Paket-Falle - dann schnappt sie zu. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Flughafen-Zoll stellt geniale Paket-Falle - dann schnappt sie zu

Da hat der Zoll am Flughafen Frankfurt aber ganze Arbeite geleistet! Die Fahnder spürten Drogen in einer Musikbox auf - tausende Kilometer entfernt klickten Handschellen. Was war passiert? Ein Unbekannter hatte im Landkreis Borken in Nordrhein-Westfalen ein Paket aufgegeben, welches per Luftfracht nach Kanada geliefert werden sollte. Darin eine Musikbox mit pikantem Inhalt.

Zöllner öffnen Musikbox am Frankfurter Flughafen

Die Zöllner am Flughafen Frankfurt (Flughafen Frankfurt - Infos zu Anfahrt, Parken, Ankunft und Abflug bei extratipp.com*) wurden stutzig und öffneten Paket und Musikbox. Darin versteckt: Drogen! Ein Kilogramm einer Substanz, die zur Herstellung von Amphetamin benötigt wird.

Außerdem waren 533 Gramm Heroin in der Jukebox verbaut. Der Zoll nahm die Drogen an sich und schickte das Paket an die ursprüngliche Adresse - eine clevere Falle!

Flughafen Frankfurt: Paket geht ohne Drogen zum Empfänger

Die Musikbox ging vom Flughafen Frankfurt nach Kanada. Dort lauerten Fahnder, als eine Frau in der Nähe von Ottawa (mehr als 10.000 Kilometer entfernt) das Paket abholte - sofort klickten Handschellen. Die Frau hatte ebenfalls zwei Briefe an sich genommen, in denen mehr als 1000 mit einem starken Schmerzmittel versehene Pflaster waren.

Zoll am Flughafen Frankfurt nennt Fall "kontrollierte Lieferung"

Der Zoll Frankfurt nennt diese Art von Fallen "kontrollierte Lieferungen", wie es in der Pressemitteilung heißt. Ziel sei, Empfänger und Hintermänner illegaler Sendungen zu schnappen - alles in Absprache mit den Behörden der entsprechenden Zielländer.

Im vergangenen Jahr wurden 82 dieser kontrollierten Lieferungen durchgeführt. Der Flughafen Frankfurt ist gemessen an den Passagieren der 14.-größte Airport der Welt (fast 65 Millionen Reisende).

