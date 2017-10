„Fliegendes“ Kaninchen landet auf Windschutzscheibe

Wildunfall der anderen Art

Auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Kaninchen offenbar aus der Luft auf die Windschutzscheibe des Autos einer 70-Jährigen gefallen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Schwerin - Als sie mit rund 120 Stundenkilometern auf der Autobahn 24 in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war, ist einer 70-jährigen Autofahrerin ein Kaninchen offenbar aus der Luft auf die Windschutzscheibe geflogen.

Möglicherweise habe ein Greifvogel das Kaninchen geschlagen und es dann im Beuteflug verloren, vermutete die Polizei in Ludwigslust am Mittwoch.

Die Beamten nahmen den Vorfall, der sich bereits am Dienstag ereignete, als Wildunfall zur Anzeige. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. An der Frontscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

AFP

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa (Symbolbild)