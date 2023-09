„Wenn Du die Flaschenpost findest...“: Mann aus Schweden findet Flaschenpost von Anton (7) aus Deutschland

Wunsch im Wasser

Im schwedischen Malmö entdeckt ein Mann im Wasser eine Flaschenpost. Verfasst hat sie ein Junge aus Deutschland, der einen Wunsch hat.

Malmö – David Hesslefors aus der schwedischen Stadt Malmö ging wie gewöhnlich am Hafen vorbei zu seiner Arbeit. An einem Morgen im August sah er im Hafenbecken etwas im Wasser blitzen. Es hing zwischen Unrat fest. „Ich vermutete, dass es sich um Flaschenpost handelte, bin aber einfach weiter ins Büro getrottet“, sagte er der schwedischen Boulevardzeitung Aftonbladet.

Mann entdeckt in Schweden Flaschenpost von einem Jungen aus Deutschland

Hesslefors hatte also eine Ahnung, doch er hatte keine Zeit, sich weiter darum zu kümmern. Als er einige Tage an der Stelle wieder ins Wasser blickte, war die Flasche immer noch da. Dann packte ihn die Neugier. Er berichtete einigen Arbeitskollegen von seinem Fund, und gemeinsam beschlossen sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Mit einem Seil, das sich der Kommunikationsexperte zu Hause besorgte, fischten sie die Flasche aus dem Hafenbecken.

+ Ein Schwede hat in Malmö Flaschenpost von einem Jungen aus Deutschland gefunden (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Mats Silvan

Gespannt öffneten sie das Gefäß, das einen Bügelverschluss hatte und beschwert war, damit es vernünftig schwimmen konnte. Und tatsächlich: Drei Blätter waren darin eingerollt. Eine echte Flaschenpost aus Deutschland. Auf zwei Zetteln waren Zeichnungen, auf einem stand auf Deutsch: Hallo, ich heiße Anton, bin 7 Jahre alt und habe noch eine Schwester Anna. Diese ist 5 Jahre alt. Wenn du die Flaschenpost findest, antworte mir bitte unter der folgenden Adresse. Danke, Anton.“

Flaschenpost von Anton aus Deutschland in Malmö: Finder will ihm antworten

Wie Aftonbladet, das auch Fotos von den Zetteln veröffentlichte, weiter schreibt, soll der Junge aus einem Dorf an der Havel kommen. Datiert ist die Flaschenpost auf den Sommer 2023. Hesslefors glaubt daher nicht, dass sie in Deutschland ins Wasser geworfen wurde. Der 52-Jährige vermutet, dass der Junge das im Urlaub in Schweden oder Dänemark tat. Dass die Flasche aufgrund möglicher Winde oder Strömungen aus Norddeutschland kam, will er nicht ausschließen. An einem Strand in Australien ist eine 132 Jahre alte Flaschenpost aus Deutschland entdeckt worden.

Jedenfalls will er Anton antworten. Nur über das Wie ist er sich noch nicht im Klaren. Er habe die Idee, mithilfe von Arbeitskollegen und seiner Tochter einen Text aufzusetzen. „Ich denke, wir sollten auch ein Geschenk aus Malmö schicken“, wird Hesslefors zitiert. Vielleicht schickt er ihm ja Baumaterial für ein Rettungsboot, das der Junge bauen will. Denn diesen Wunsch äußerte er auf einem der Blätter. Auch in Goslar konnte das Rätsel um eine 88 Jahre alte Flaschenpost gelöst werden. (mt)

