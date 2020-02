Burgerkette Five Guys jetzt auch in Stuttgart

Neueröffnung in der schwäbischen Hauptstadt

+ © Five Guys Ab heute kommen die Stuttgarter auch in den Genuss der Five Guys Burger. Heute eröffnet die erste Filiale in Baden-Württemberg. © Five Guys

Die Stuttgarter haben einen neuen Burgerladen: Die amerikanische Burgerkette Five Guys eröffnet heute eine neue Filiale in Stuttgart, mitten in der Innenstadt.

○ Seit heute gibt es zwölf deutsche Filialen der amerikanischen Burgerkette Five Guys.

○ Heute eröffnet in Stuttgart die erste Filiale von Five Guys in Stuttgart.

○ Die Eröffnung der Stuttgarter Five Guys hatte sich verschoben.

Sie sind das Lieblingsessen vieler Amerikaner schlechthin: Burger. Über den großen Teich haben verschiedene Burgerketten das amerikanische Kultessen dann auch nach Deutschland gebracht und sind aus den Fressmeilen in deutschen Innenstädten nicht mehr wegzudenken.

Eigentlich jeder kennt sie - McDonald's oder Burger King sind die großen Platzhirsche auf dem Markt und schon ganz selbstverständlich. In den USA gibt es weitaus mehr Burgerketten, doch auf dem deutschen Markt sind sie nicht alle vertreten. Sehr beliebt und laut Forbes die am schnellsten wachsende Burgerkette ist "Five Guys". Das Unternehmen, das laut eigenen Angaben großen Wert auf hohe Qualität setzt, eröffnet heute in Stuttgart die erste Filiale in Baden-Württemberg. Das berichtet echo24.de*. Insgesamt zwölf Burgerläden hat das Unternehmen schon in Deutschland.

Stuttgart: Burgerkette Five Guys eröffnet mit Verzögerung

In der schwäbischen Hauptstadt können ab heute die neuen Burger bei Five Guys getestet werden. Eigentlich hätte die Filiale bereits 2019 eröffnet werden sollen, berichten die Stuttgarter Nachrichten. Doch die Eröffnung hatte sich verzögert. Das haben einige Fans der Burgerkette wohl übel genommen, denn schon vor der Eröffnung hatte der Laden Bewertungen auf Google - teilweise sehr negative.

So schrieb ein User: "Schade, noch immer nicht geöffnet." Und vergibt nur einen Stern. Ein anderer User hat sich extra von weiter her auf den Weg gemacht, um die amerikanischen Burger in Stuttgart zu testen und stand dann vor verschlossenen Türen. Die Bewertung mit nur einem Stern begründete er so: "Ich bin extra zwei Stunden hergefahren, um dort zu essen. Allerdings hab ich dann feststellen dürfen, dass der Laden noch gar nicht offen hat!!! Ich verstehe das nicht, die Filiale wurde doch bereits schon vor einem Jahr angekündigt und hat immer noch nicht geschafft zu eröffnen??? Also ein weiteres Mal fahr ich nicht nochmal hin!" Dieser Burger-Fan hatte sich wohl einen guten Monat zu früh auf den Weg gemacht.

Doch die Fans haben trotz der verspäteten Eröffnung den Five Guys nicht völlig abgesprochen. Viele haben bereits im Voraus fünf Sterne vergeben und freuen sich auf die Eröffnung der Filiale in Stuttgart am heutigen Montag. So schreibt ein User: "Ziemlich unfair, ein negatives Feedback und einen Stern zu vergeben, obwohl man noch nicht da gegessen hat. (...) Ich bin auf jeden Fall gespannt und gebe der Location gerne eine Chance ihre Künste zu beweisen."

Stuttgart: Five-Guys-Filiale zentral gelegen

Der Standort für die Five Guys ist auch richtig zentral gelegen. Mitten auf der Königstraße - der Shoppingmeile in der Stuttgarter Innenstadt - wurde ein ehemaliger Schuhladen über zwei Stockwerke umgebaut und in eine Burgerbraterei umgebaut. Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Five Guys gegen die bereits etablierten Burgerläden in Stuttgart durchsetzen können und den Schwaben der neue Laden gefällt und die Burger schmecken. Weitere Filialen in Baden-Württemberg sind laut der Burgerkette Five Guys bereits in Planung: In Heidelberg und Mannheim soll es zukünftig auch Burger von den Five Guys geben.

*echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.