„Ich gehe nie wieder an den Strand“: Fischer lockt wurmartige Tiere aus den Löchern – Video zeigt den Trick

Phobie bei Zuschauern ausgelöst

Ein Video zeigt eine skurrile Art, Muscheln am Strand aus dem Sand zu locken. Sie gelten als Delikatesse, sorgen im Netz aber viel mehr für Ekel.

Kassel – Die Ozeane sind voll mit skurrilen Tieren und Lebewesen, die viele Badegäste an einem normalen Tag am Strand gar nicht zu Gesicht bekommen. Wie ein aktuelles TikTok-Video zeigt, bedarf es in vielen Fällen spezielles Wissen und die richtigen Mittel, um einige von ihnen aus den Tiefen zu locken. Der Clip lässt viele Zuschauer erschaudern.

In dem Video zeigt ein TikTok-User den Trick eines Fischers am Strand, wie dieser bei Ebbe Muscheln aus dem Boden lockt. Zunächst ist deutlich zu erkennen, dass für den Trick bereits etwas nasser Sand beiseite geschoben wurde und darunter kleine Löcher zum Vorschein kommen. Im Clip ist nun zu sehen, wie der Mann ein weißes Pulver großflächig über die Löcher streut.

Video zeigt skurrile Aktion am Strand: Muscheln bohren sich blitzschnell aus dem Sand

Was im nächsten Schritt passiert, löst bei zahlreichen Zuschauern Ekel aus: Das Wasser im nassen Sand beginnt zu blubbern. Dann bohren sich lange, wurmartige Lebewesen aus den Löchern. Der Fischer packt sie, zieht sie vollständig aus ihrem Versteck und legt sie ausgebreitet auf den Boden.

+ Nachdem der Fischer Pulver in die Löcher gestreut hat, kommen die Muscheln aus ihrem Versteck. © Screenshot TikTok @monkey.junior0

Um was es sich bei den Lebewesen handelt, verrät der Inhaber des Videos nicht. Der Anblick ähnelt aber stark an eine Muschel mit dem Namen „Schwertförmige Scheidenmuschel“. Laut der Umweltschutzorganisation WWF handelt es sich dabei um eine Muschelart, die sich senkrecht in Sand- oder Schlickböden eingräbt. Sie kommt in Küstengewässern des Ostatlantiks, der Nordsee, des Ärmelkanals und Mittelmeers vor. Die Art ist somit auch im Norden Deutschlands zu Hause. Wer im Internet nach Schwertmuscheln sucht, findet außerdem zahlreiche Fischerei-Unternehmen, die das Weichtier als eine „beliebte Speise“ bewerben.

TikTok-Video löst Ekel aus: „Ich gehe nie wieder an den Strand“

Wirklich Appetit bekommen zumindest auf TikTok die meisten aber nicht. Während einige wenige die Aktion lustig finden und sie wegen des skurrilen Aussehens der Muscheln zum Beispiel als „Spargelernte im Norden“ bezeichnen, reagieren andere mit Ekel und Angst. „Fragt nie wieder, warum ich Angst vorm Watt habe“, schreibt eine Userin kurz und knapp. Eine weitere kommentiert: „Ich gehe nie wieder an den Strand.“

„Mir ist schlecht“: Video von Muschel-Aktion im Sand löst Angst und Ekel aus

Bei einigen Zuschauern scheint der Anblick sogar noch einen Schritt weiterzugehen. Eine Userin behauptet: „Das hat meine Trypophobie ausgelöst.“ Unter Tryphobie versteht man systematische Angst- oder Ekelgefühle, die beim Anblick von vielen kleinen Löchern auf einer Fläche ausgelöst werden. In den Kommentaren behaupten mehr als zehn Menschen, dass ihre Trypophobie beim Anschauen getriggert worden sei.

Der Inhaber des Videos verrät nicht, an welchem Strand er die Muschel-Aktion gefilmt hat oder ob die Tiere am Ende tatsächlich für den Verzehr mitgenommen wurden. Vielen scheint die Antwort auf diese Frage aber auch herzlich egal zu sein. „Mir ist SCHLECHT“, schreibt eine Userin und fasst damit die Grundstimmung in den Kommentaren sehr passend zusammen. (nz)

Rubriklistenbild: © Screenshot TikTok @monkey.junior0