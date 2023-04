„Find es mega cool“: Außergewöhnlicher WG-Zettel in Augsburg sorgt für Verwirrung und Spaß

„Sichtlich verwirrt über die komische Schreibweise“

Eine WG-Suche aus Augsburg sorgt derzeit im Netz für Aufsehen – denn der Stil ist einzigartig. Es sucht ein 8468 Tage alter „Homo Spaniens mit XY Chromosom“.

Augsburg – So manchen Leser dürfte dieser Aushang in Augsburg mit dem ein oder anderen Fragezeichen im Gesicht zurücklassen. Andere finden ihn vielleicht zu gezwungen lustig. Der Großteil dürfte ihn aber für das loben, was er definitiv ist: ein ziemlich einmaliger WG-Aufruf.

Kuriose WG-Suche: Mit Drehbuch-Stil und dem allwissenden Erzähler

Regelmäßig postet die Instagram-Seite notesofgermany besondere Zettel, Aushänge und Schilder. Dieses Mal hat es eine etwas andere WG-Suche auf die Seite geschafft. Sinn des Ganzen ist einfach – ein junger Mann sucht eine WG. Da er hierbei aber bei weitem nicht der einzige ist, gilt es, aufzufallen. Daher wohl der Aufruf der besonderen Art.

Der Zettel ist verfasst im Stile eines Drehbuchs und eines allwissenden Erzählers (Fachsprache: auktorialer Erzähler), einem Stilmittel, in dem der Erzähler alles weiß und auch die Gefühlswelten und Gedanken der handelnden Personen kennt. Daher wird detailliert die Situation beschrieben, in der ein Passant auf den Zettel stößt, welche Gedanken er dabei hat und wie er schließlich handeln wird: „Der Vorbeigehende, der auch nicht alle Zeit der Welt hat, nimmt sich einen der unten für ihn zum Abreißen bereiten kleinen Zettel; verstaut ihn, sodass er ihn nicht verliert und ruft, im besten Fall, die Nummer an, weil er durch eine Verstrickung von Zufällen jemanden kennt, der jemanden kennt.“

Kuriose Angaben im WG-Aufruf – gespaltene Meinung unter Instagram-Usern

Neben dem Schreibstil sind auch die Angaben zum Suchenden und Gesuchten eher umständlich beschrieben. Seine Person beschreibt er mit „8468 Tage junger Homo Sapiens mit XY Chromosom“. In anderen Worten: Ein knapp über 23 Jahre junger Mann. Das gesuchte WG-Zimmer soll 522819 südkoreanische Won kosten – je nach Wechselkurs in etwa 360 Euro.

Ein etwas verwirrender WG-Aufruf, der auch bei notesofgermany für verschiedenste Gefühlsregungen sorgt. Die einen loben die Kreativität des Zettels und den Mut, es mal anders zu probieren, andere vermuten, dass man sich mit dem Suchenden einen anstrengenden Spaßvogel in die WG holen würde. Eine weitere Userin macht eine Beobachtung, die mit dem Zettel selbst wenig zu tun hat: „Die Nägel machen mich fertig“, schreibt sie. Ob der kreative Kopf hinter dem kuriosen WG-Aushang Erfolg bei seiner Suche hat, bleibt erstmal abzuwarten. (fhz)

