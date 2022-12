Familie verliert durch einen Zimmerbrand ihre Wohnung

Tragischer Brand

+ © onw-images.de/ Jason Tschepljakow Starke Kräfte der Feuerwehren aus Aalen und Essingen sind in Essingen im Schlehenweg im Einsatz. Zuvor war es zu einem Zimmerbrand gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Wehren konnte Schlimmeres verhindert werden. © onw-images.de/ Jason Tschepljakow

Als Folge eines technischen Defekts ist am Samstag die Existenz der Familie Fazlic verbrannt. Wie der Familie geholfen wird, lesen Sie hier:

Essingen - Ihre Wohnung in Essinger (Ostalbkreis) hatten sie erst vor einem halben Jahr bezogen. Jetzt steht Familie Fazlic vor einer Brandruine. Bei einem Wohnungsbrand am vergangenen Samstag hat die vierköpfige Familie ihr komplettes Zuhause verloren. Sie konnten nichts mehr retten - außer sich selbst. Die Schwäbische Post hatte berichtet. Als die Feuerwehr binnen zehn Minuten mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften anrückt, ist es gerade noch rechtzeitig, um das Feuer mit einem Schaum-Angriff zu ersticken. Welches Ausmaß die enorme Überhitzung in der kompletten Wohnung da bereits erreicht hatte, zeigt die starke Verrußung in allen Zimmern. Wie es für die Familie weiter geht, verrät die Schwäbische Post.