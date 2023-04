Extremes Wetter in Europa: Rollt die spanische Hitze nach Deutschland?

Wetteraussicht

Deutschland bibbert, in anderen Teilen Europa wird derzeit geschwitzt. Lesen Sie hier, ob es die Hitze aus Spanien und Portugal nach Deutschland schafft:

Das Wetter in Europa ist von Extremen geprägt. Während es in Deutschland eher kalt ist und sogar Polarluft anrollen soll, leiden Spanien und Portugal unter heftiger Hitze. Fast 40 Grad hat es in den Ländern Südwesteuropas, wie bereits auch vorhergesagt wurde. Doch schafft die Hitze den Sprung in Richtung Norden?

echo24.de verrät, ob die Hitze aus Spanien und Portugal nach Deutschland kommen kann.

Der Frühling kommt in Deutschland derzeit noch nicht in Fahrt. Zuletzt brachte das Wetter Schnee, Regen und Sonne, blieb in den vergangenen Wochen also eher wechselhaft. (tobi)