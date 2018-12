Explosion trifft Touristenbus in Ägypten - zwei Tote

Nahe der Pyramiden von Gizeh

+ © AFP / MOHAMED EL-SHAHED Der schwer beschädigte Touristenbus nach der Explosion. © AFP / MOHAMED EL-SHAHED

Bei der Explosion einer Bombe in der Nähe eines Busses mit Touristen in Ägypten sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet worden.

Kairo - Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zehn weitere Touristen und zwei Ägypter seien durch einen selbstgebauten Sprengsatz verletzt worden, teilte das ägyptische Innenministerium am Freitagabend mit. Demnach sei die Bombe um kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) an einer vielbefahrenen Straße unweit der bei Touristen beliebten Pyramiden explodiert.

Der Mitteilung des Innenministeriums zufolge soll es sich bei den betroffenen Touristen um Vietnamesen handeln.

Lokale Medien veröffentlichten auf Twitter Fotos, die den Bus zeigen sollen. Mehrere Scheiben des gezeigten Busses sind zersplittert. Die Seite ist mit Kratzern übersät.

+ Der Ort der Explosion wurde inzwischen von den Behörden abgesperrt. © AFP / MOHAMED EL-SHAHED

Immer wieder kommt es in dem Urlaubsland Ägypten zu Angriffen auf Touristen. Die Reisebranche des Landes leidet darunter sehr.