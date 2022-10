Droht Media Markt und Saturn das Aus? Experte sieht Elektromarktkette in akuter Gefahr

„Es geht ums nackte Überleben“

Werden Media Markt und Saturn bald aus der Landschaft der Elektrohändler verschwinden? Ein Wirtschaftswissenschaftler sieht Versäumnisse und sorgt sich um deren Zukunft.

München – Media Markt und Saturn sind nur auf den ersten Blick Konkurrenten. Denn sie gehören beide seit 2017 als MediaMarktSaturn Retail Group neben der Deutschen Technikberatung zum Konzern Ceconomy. Vielmehr als die Existenz nebeneinander macht ihnen die Veränderung des Konsumverhaltens Probleme. Neben Global Playern wie dem Online-Riesen Amazon oder dem neuen Marktteilnehmer Coolblue gerät die Gruppe zunehmend in Schwierigkeiten, sich ihren Platz auf dem Markt für Consumer Electronics zu sichern.

Wirtschaftswissenschaftler Gerrit Heinemann, der an der Hochschule Niederrhein in den Disziplinen Betriebswirtschaftslehre und Handel doziert, erläuterte im Interview mit Business Insider, wie es um die Zukunft der über tausend Filialen bestellt ist. Und warum es bei Media Markt Saturn mittlerweile „ums nackte Überleben“ geht.

Media Markt Saturn: Gruppe steht auf dem Markt für Consumers Electronics vor existenziellen Problemen

Es schien bergauf zu gehen für Media Markt Saturn. Während der Hochzeit der Corona-Pandemie ging der Umsatz in deren Filialen spürbar zurück. Erst im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2021/22 wurde eine leichte Erholung von 18 Prozent sichtbar. Die momentane Wirtschaftskrise allerdings könnte die Gruppe womöglich alsbald in die Knie zwingen. Bereits in jüngerer Vergangenheit reagierte Ceconomy mit Filialschließungen. Ein endgültiges Aus für die 1961 (Saturn-Hansa) bzw. 1979 (Media Markt) gegründeten Elektromarktketten stellt sich Heinemann zufolge mittlerweile als ernstzunehmende Gefahr dar.

„Die Umsätze“, so Heinemann, „werden auf der Fläche immer weniger, das betrifft den Handel in fast allen Warengruppen“. Allerdings hat der Elektroniksektor hierbei gleich zwei Nachteile gegenüber anderen Sektoren. Einerseits stammen die vertriebenen Produkte zum Großteil von Fremdherstellern. Kundenbindung an Eigenmarken ist somit kaum möglich. Andererseits ist der Wettbewerb immens. Wer beispielsweise ein Smartphone sucht, kann dieses weltweit bei tausenden Anbietern erwerben.

Der Vergleich erzeugt einen harten Preiskampf, wobei sich stationäre Geschäfte mit dem Onlinehandel messen müssen. Hier gilt vor allem Amazon als schärfster Konkurrent. Der E-Commerce-Riese kann Kunden nicht nur aufgrund seiner schieren Größe ganz andere Konditionen anbieten. Infolge des filiallosen Geschäftsmodells spart sich Amazon auch viele Kosten, die im Flächenhandel entstehen würden.

Media Markt Saturn: Experte moniert Versäumnisse bei E-Commerce und Kernkompetenzen

Allerdings, so betont Heinemann, sei Media Markt Saturn nicht bloßes Opfer der Umstände. Vielmehr habe die Gruppe versäumt, sich an das geänderte Konsumverhalten anzupassen. Einerseits, so der Professor, sei der fundierte Schritt in den E-Commerce verpasst worden. „Mit der Arroganz des Marktführers“ habe man 2003 die Beratung durch Amazon-Deutschland abgelehnt, einen kurzzeitig eröffneten Onlineshop wieder eingestellt – um ihn dann 2012 unverändert erneut ins Netz zu stellen. Da „sieben Jahre im E-Commerce [aber] wie 100 Jahre im stationären Handel“ seien, habe man sich mit diesem Vorgehen „selbst ins Knie geschossen“, das einen seitdem hinter der Konkurrenz herhinken lässt.

Daneben sei das Merkmal, mit dem stationäre Händler punkten können – nämlich die Beratung – völlig vernachlässigt worden. Die Konkurrenz im Flächenhandel agiere hier „deutlich besser“, während Media Markt Saturn mit der – finanziell freilich entlasteten – Untervermietung von Verkaufsflächen an Hersteller die Unabhängigkeit des Kundenservices untergrabe. „Ein Sony-Berater möchte mir natürlich auch eine Sony-Fernseher verkaufen“, skizziert Heinemann ein Beispiel, „da fühle ich mich als Kunde nicht mehr unabhängig beraten.“

Wirtschaftswissenschaftler Heinemann: Diese Maßnahmen muss Media Markt Saturn jetzt ergreifen

Angesichts all dieser Kritikpunkte ist für Heinemann auch klar, was sich bei Media Markt Saturn ändern muss, damit die Gruppe in der Elektronikbranche eine Zukunft hat. „Es ist ganz offensichtlich, dass eine viel zu große Fläche das Problem ist“, so der Wirtschaftswissenschaftler. Das immense Areal koste zu viel Geld und würde nicht vorteilhaft genutzt werden, vielmehr mache es die Filialen „zu unübersichtlich und damit de[n] Einkauf zu zeitaufwendig.“ Auch dem Fachkräftemangel sei mit einer Verkleinerung gegenzusteuern.

Des Weiteren müsse der E-Commerce etabliert werden und mindestens 50 Prozent des Umsatzes generieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hierfür nötig sei eine Zentralisierung der Märkte, um den Kurs einheitlich setzen und zeitnah realisieren zu können. Auch das Marketing solle hinter die Analyse des Kundenverhaltens zurücktreten, da es erst darauf angepasst sinnvoll sei. (askl)

