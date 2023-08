Exhibitionist auf Hausdach identifiziert

Polizei

Ein Exhibitionist auf einem Hausdach an einer viel befahrenen Straße hat für viel Aufregung gesorgt. Was Polizei und Staatsanwaltschaft sagen, lesen Sie hier:

Der Exhibitionist, der am 23. Juli auf einem Hausdach in Aalen im Ostalbkreis – in direkter Sichtlinie zu einem Biergarten – für Aufregung gesorgt hat, konnte polizeilich ermittelt werden. Wie ein Pressesprecher erklärt, handelt es sich bei dem Täter um einen 35-jährigen Mann. Wie seine Aussage und das Verhalten zu bewerten ist, sei letztlich aber nicht mehr Aufgabe der Polizei, sondern der Justiz. Was die Polizei über die Ermittlungen verrät und wie es für die Staatsanwaltschaft weitergeht, darüber berichtet die Schwäbische Post.