Ex-Frau von Bräutigam kommt zur Hochzeit – „Hier bin ich wieder“

Die Ex-Frau eines Bräutigams war zu Gast auf seiner Hochzeit. Die neue Patchwork-Familie präsentierte sie dann stolz auf Instagram.

München – Das Sprichwort „man heiratet nur einmal im Leben“ gehört in vielen Fällen der Vergangenheit an. Fast 40 Prozent der Ehen wurden laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2021 in Deutschland geschieden. Eine Frau wollte sogar ein Tag nach der Hochzeit schon wieder die Scheidung. Als ein Mann erneut heiratete, stand jedoch eine ganz besondere Person auf der Gästeliste. Die Ex-Frau wurde zur Hochzeit eingeladen.

Ex-Frau kommt zur Hochzeit ihres Ex-Mannes – Familie zeigt Patchwork-Erfolg

Bekommt man zu hören, dass die Ex-Frau auf der Hochzeit des Ex-Mannes ist, dann wird man vermutlich zunächst die Stirn runzeln. Die bekannte TikTokerin „Krystianatiana“ zeigte auf Instagram, dass dies jedoch gut möglich ist. Als ihr Ex-Mann erneut heirate, war sie zusammen mit ihren Kindern auf der Hochzeit eingeladen. Kinder verbinden Ex-Paare immer, doch die Beziehung zwischen ihr, ihrem Ex-Mann und seiner neuen Frau scheint sehr harmonisch zu sein.

In einem Video auf Instagram sieht man den Ex-Mann mit seiner neuen Frau. Dazu schreibt die TikTokerin: „Als mein Baby-Daddy dachte, er müsse nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn er eine andere heiratet“. Im Hintergrund läuft Kelly Clarkson mit dem Lied „Behind These Hazel Eyes“. In dem Moment, als die Stelle den Text „Here I am, once again“ (zu Deutsch: Hier bin ich wieder einmal) erreicht, kommt die Ex-Frau ins Bild und alle strahlen in die Kamera.

Freundschaft mit der Ex-Frau: TikTokerin präsentiert auf Hochzeit glückliche Patchwork-Familie

Auf Instagram schrieb die Braut: „Ob wir Freunde geworden sind? Ja!“ In einem weiteren Video posiert die Ex-Frau samt Tochter, ihrem neuen Partner sowie ihrem Ex-Mann und seiner neuen Frau zusammen. „Wenn du deine Kinder auf die erste Stelle packst und ihr erneut eine Familie werden, doch dieses Mal als gesunde Co-Eltern“, schrieb die TikTokerin zu dem Video. Offensichtlich scheint die Patchwork-Familie glücklich zu sein.

Allerdings kann die Familie den Bräutigam oder die Braut auch zur Verzweiflung bringen. So leistete dich die angehende Schwiegermutter ein wahres No-Go auf der Hochzeit und in einem anderen Fall trug die Mutter des Bräutigams auf der Hochzeit ein Brautkleid. (vk)

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram/krystianatiana