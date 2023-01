Ex-Footballstar erlegt Puma und fotografiert sich mit seiner Beute 

Instagram-Beitrag sorgt für Kritik

+ © Screenshot Instagram/derekwolfe_95 Ex-Footballstar Derek Wolfe teilte das Bild von sich und einem getöteten Puma auf Instagram. © Screenshot Instagram/derekwolfe_95

Ex-Footballspieler Derek Wolfe teilte auf Instagram ein Bild von sich und einem erlegten Berglöwen. Im Netz gibt es dafür neben Bewunderung auch viel Kritik.

Colorado - Jäger kümmern sich hierzulande darum, dass die Wildbestände nicht überhandnehmen oder sollen mit ihrer Arbeit verhindern, dass sich Krankheiten unter den Tieren in ihrem Jagdrevier nicht ausbreiten. In Baden-Württemberg wurden 2020 wegen der Schweinepest beispielsweise 75.000 Wildschweine getötet. Doch in den vergangenen Jahren regt sich zunehmend Kritik an dem Handwerk. Unter anderem, weil der Jagdtourismus immer mehr zunimmt.

Jäger reisen nach Afrika oder Zentralasien, um besondere Trophäen zu erhalten. Bilder von getöteten Löwen oder Büffeln schockieren Jagd-Kritiker immer wieder. So auch im Fall des früheren Football-Profis Derek Wolfe, der im US-Bundesstaat Colorado einen Berglöwen erlegte und mit einem Foto seiner Beute für Aufsehen sorgt.

Ex-Footballstar erlegt Puma und stellt Foto davon ins Netz

Auf seinem Instagram-Account teilte der Ex-Footballstar vor wenigen Tagen ein Foto von sich und einem riesigen Puma. Derek Wolfe hält darauf das 91 Kilogramm schwere und 181 Zentimeter große Tier in seinen Händen. Der Berglöwe habe sein Unwesen in der Nachbarschaft getrieben, berichtet Wolfe in seinem Beitrag. Er soll demnach angeblich zwei Hunde einer Frau aus dem Ort getötet und sich dann unter ihrer Veranda eingenistet haben.

Der Hobbyjäger legte sich daher auf die Lauer. „Wir fanden erst einen Hirsch, den er wohl zuvor gerissen hatte“, erzählt Wolfe. Schließlich konnte er den Puma stellen und mit Pfeil und Bogen erlegen, wie stern.de berichtet. „Dann musste ich mit ihm rückwärts den Berg herunterkriechen, um ihn zum Truck zu bringen, ich fiel drei Meter von einer Felswand auf dem Weg nach unten“, schreibt er auf Instagram.

Ex-Footballstar erlegt Puma: Bewunderung und Kritik im Netz

Während der ehemalige Footballspieler seine Errungenschaft stolz präsentiert, sind die Reaktionen im Netz dazu gespalten. Für sein Foto erhält Derek Wolfe zum einen Bewunderung. „So beeindruckend! Herzlichen Glückwunsch“, „Verdammt ist der riesig! Gute Arbeit“ oder „Wahnsinn“, kommentieren viele User unter dem Foto.

Andere reagieren jedoch auch verärgert über den Beitrag. „Schade, um so ein tolles Tier“, schreibt ein Nutzer. „Glaubst du, darauf sollte man stolz sein?“, fragt ein anderer. „Berglöwen sind vom Aussterben bedroht, du Psychopath“, schimpft eine Twitter-Userin. „So grausam, feige und falsch. Das ist ihr Zuhause, wir leben darin“, meldet sich auch die Tierschutzorganisation PETA zu Wort. Tatsächlich stehen Berglöwen in vielen Regionen Amerikas unter Artenschutz.