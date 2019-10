Achtung! Das sind Europas gefährlichste Frauen

Gesucht von Europol

Mord, Totschlag, Betrug, Drogenhandel oder Menschenhandel werden nicht nur von Männern begangen. Deswegen sucht Europol jetzt mit einer großen Kampagne Europas gefährlichste Frauen.

Den Haag - Auch beim Verbrechen gibt es Gleichberechtigung, meint die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol und hat am Freitag ihre Kampagne „Crime has no gender“ (Kriminalität hat kein Geschlecht) gestartet. Damit sollen Menschen für von Frauen begangene Verbrechen sensibilisiert werden. Gleichzeitig wurde die Onlineplattform eumostwanted.eu freigeschaltet, auf der nach den gefährlichsten Frauen der EU gesucht wird.

Auf der Website sind die Fotos der Gesuchten zunächst mit Masken verdeckt. Beim Drauflicken wird das Gesicht enthüllt, zusätzlich werden Informationen zur Person und zu den ihnen angelasteten Verbrechen sichtbar.

Europol: Hier die Liste der 18 meistgesuchten Frauen in Europa

1. Kristi Amberg (30, Estland) wurde wegen Drogenhandels verurteilt.

2. Jessica Esohe Edosomwan (26, Nigeria) wird wegen Menschenhandels gesucht.

3. Ildiko Dudas (31, Ungarn) wurde wegen Drogenhandels und Kindesmissbrauchs verurteilt.

4. Elizabeth Dizon Honrada (57, Philipinen) wird wegen Drogenschmuggels gesucht.

5. Angelina Sacjuka (20, Lettland) wird wegen Mordes gesucht.

6. Zorka Rogic (28) ist seit 2014 flüchtig. Gesucht wird die Kroatin wegen Drogen- und Waffenschmuggels.

7. Olivera Petrovic Pistic (36, Serbien) wird wegen Totschlags gesucht.

8. Hilde van Acker (56): Die Belgierin wurde 2011 wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft verurteilt und ist seither auf der Flucht.

9. Ildiko Enderle (43, Rumänien) wird wegen Menschenhandels gesucht.

10. Dorota Kazmierska (44, Polen) ist wegen Mordes zu 25 Jahren Haft verurteilt worden.

11. Renata Lorinc (46, Slowakei) wird wegen Betrugs gesucht, sie wird in den USA vermutet.

12. Iveta Tancosova (52, Tschechien) wurde wegen Menschenhandels verurteilt.

13. Elena Puzyrevich (39, Russland) wurde wegen Menschenhandels verurteilt.

14. Monika Rafaelova (46, Tschechien) wird wegen Diebstahls und Betrugs gesucht.

15. Melanija Stropnik (59, Slowenien) wird wegen Betrugs gesucht.

16. Adilet Shakirgazieva (31, Kirgisien) wird wegen bewaffnetem Raubes und Diebstahls gesucht.

17. Radina Stancheva Zhecheva (51, Bulgarien) ist seit 2018 wegen Betrugs verurteilt.

18. Elisabeth Gertrude Skarits (63). Die Österreicherin soll 4,2 Millionen Euro unterschlagen haben.

