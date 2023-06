Spektakulärer Fund mitten in Deutschland: Arbeiter entdecken hohe Geldsumme auf Gelände

Rund 10.000 Euro

Arbeiter finden auf einem Gelände rund 10.000 Euro. Sollte sich der rechtmäßige Besitzer nicht melden, dürfen die Finder das Geld ohne Steuerabzüge behalten.

Waldshut-Tiengen – Auf der Straße findet man ab und zu Münzgeld, Scheine sind eher die große Ausnahme. Doch Arbeiter fanden bei Kartierungsarbeiten auf einem Gelände in Waldshut-Tiengen (Baden-Württemberg) gleich mehrere 50-Euro-Scheine. Es soll sich um etwa 10.000 Euro handeln. Die ehrlichen Finder brachten das Geld zur Polizei. Bislang hat noch niemand Anspruch auf das Geld erhoben. Sollte es so bleiben, geht das Geld zurück an die Finder.

Geldfund in Deutschland: Arbeiter finden rund 10.000 Euro auf Gelände

Das Geld wurde im Frühjahr 2023 der Stadt Waldshut-Tiengen übergeben, wie der Südkurier berichtete. Die Bundesbank in Frankfurt ist weiterhin damit beschäftigt, die konkrete Summe des Fundes zu berechnen. Wie das Geld auf das Gelände gekommen ist und wem es gehört, ist weiterhin unklar. Der Besitzer müsste beweisen, dass das Geld auch wirklich ihm gehört. Sollte der Geldfund weiterhin ungeklärt bleiben, dürfen sich die Finder freuen. Denn die dürften das Geld ohne Steuerabzüge behalten.

„Nach Auffassung des Finanzamts wäre die Auskehrung des gefundenen Geldes an den Finder nicht steuerbar“, sagte Bernhard Karg, Vorsteher des Finanzamts Waldshut-Tiengen, dem Südkurier. Einzig eine Verwaltungsgebühr müssten die Finder an die Stadt abgeben. Die Stadt behält bei Geldfunden zwei Prozent sowie ein Prozent des Mehrwertes. Bei 10.000 Euro würden somit 605 Euro an Waldshut-Tiengen gehen.

Spektakulärer Geld-Fund: Finder dürfen Geld nach sechs Monaten behalten

Das Fundrecht besagt, dass der Finder nach sechs Monaten ab der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde den Fund behalten darf. Ab einem Wert von mehr als zehn Euro sind Finder dazu verpflichtet, einen Fund zu melden. Dabei kann es sich um Geld handeln oder um einen Gegenstand, dessen Wert zehn Euro übersteigt. Die Arbeiten müssen also noch etwas warten, bis sie das Geld behalten dürfen – schließlich währt ehrlich am längsten.

Geldscheine findet man nicht nur auf dem Boden. Ein Elektriker aus München wollte lediglich eine Herdplatte austauschen und fand dabei hinter einer Steckdose rund 80.000 Euro. (vk)

