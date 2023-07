Die Welt glüht – aber Kaltfront überzieht Südafrika: Erstmals Schnee seit mehr als zehn Jahren

Wetter-Phänomen

In Südafrika fällt Schnee, ein echtes Wetterphänomen in Südafrika, das nur etwa alle zehn Jahre vorkommt - und die niedrigen Temperaturen halten noch die ganze Woche.

Johannesburg – Während hierzulande Sommer herrscht und die Hitze das Land fest im Griff hat, fällt in Südafrika Schnee. Auf der Südhalbkugel der Welt – zu der Südafrika gehört – ist in den Monaten Juni, Juli und August Winter. Schnee ist in Afrika jedoch eine Seltenheit – zuletzt vor mehr als zehn Jahren.

Land Südafrika Wetterphänomen Schnee Besonderheit fällt nur etwa alle zehn Jahre Temperaturen Niedrigste Temperatur minus zwei Grad Celsius (am 10. Juli)

Schnee in Südafrika fällt nur etwa alle zehn Jahre: „Vielleicht das zweite Mal, dass ich Schnee gesehen habe“

In der südafrikanischen Metropole Johannesburg hat es erstmals seit elf Jahren geschneit, im Jahr 2012. „Ich habe mein ganzes Leben lang in Johannesburg gelebt, und das ist vielleicht das zweite Mal, dass ich Schnee gesehen habe“, erzählte eine Einwohnerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Bisher hat der Schnee nur für glatte Straßen gesorgt und damit den Straßenverkehr beeinträchtigt. Die Kälte soll jedoch noch die ganze Woche weiter anhalten. © Jerome Delay/dpa

Am Montag wurde in der umliegenden Provinz Gauteng die niedrigste Temperatur des bisherigen Winters gemessen – sie betrug minus zwei Grad Celsius. In anderen Regionen des Landes herrschen laut Deutschlandfunk sogar Temperaturen bis minus fünf Grad. Für die ganze Woche werden weiterhin niedrige Temperaturen erwartet. Tagsüber können sie jedoch auf über zehn Grad Celsius steigen.

Erstmals seit mehr als zehn Jahren: Behörden in Südafrika warnen Bevölkerung, sich warmzuhalten

„Ich hatte viel mehr erwartet, da es heute so kalt ist. Ich sorge mich aber um die Menschen, die auf der Straße leben. Sie brauchen Hilfe“, sagte die Einwohnerin. Die Behörden warnten die Bevölkerung, sich möglichst warmzuhalten und Landwirten wird geraten, ihre Nutztiere vor der Kälte zu schützen. Größere Störungen aufgrund des Schneefalls gab es bisher nicht, abgesehen von Verspätungen im Berufsverkehr wegen der glatten Straßen.

In Deutschland, Europa und Teilen der USA hingegen herrscht aktuell eine Hitzewelle, auf die bald eine Schwergewitterlage folgen soll. Abgesehen davon befürchten Fachleute, dass wir uns in einem El Niño-Jahr befinden, das könnte dramatische Folgen haben, vor denen sogar die Weltwetterorganisation warnt. (kiba/dpa)

Rubriklistenbild: © Jerome Delay/dpa