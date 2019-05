Erst ein Bein, dann ganzes Skelett! Grausiger Fund am Neckar

Polizei fand nach Suche weitere Knochen

+ © Marc Thorwartl In diesem Bereich wurde am Neckarufer ein Skelett gefunden. © Marc Thorwartl

In Heilbronn wurde am Sonntagabend ein skelettiertes Bein am Neckarufer gefunden. Einen Tag später machte die Polizei eine weitere Entdeckung.

Heilbronn - Einen grausigen Fund musste die Heilbronner Polizei am Sonntagabend machen. Nach einem Hinweis per Telefon fanden die Beamten unterhalb einer Autobahnbrücke der A6 Knochen am Neckarufer. Zunächst war nur ein skelettiertes Bein aufgetaucht - einen Tag später entdeckte die Polizei auch den Rest des stark verwesten Körpers.

Laut echo24.de* hatten Ermittler zuvor intensiv am Ufer des Flusses gesucht. Dann entdeckten sie die fehlenden Überreste in einer dichten Hecke.

Grausiger Fund am Neckar: Nach Bein auch restliches Skelett aufgetaucht

Gerüchten zufolge könnte es sich bei dem Skelett um die Überreste eines Mannes handeln. Ein gefundener Schuh deutet ebenfalls daraufhin. Die Polizei kann diese Behauptung derzeit aber noch nicht bestätigen.

Eine Untersuchung durch Gerichtsmediziner findet erst am heutigen Dienstag statt. Dabei soll auch versucht werden, eine DNA-Bestimmung durchzuführen.

Grausiger Fund am Neckar: Suche der Polizei geht weiter

Das Skelett könnte bereits zwei Jahre am Neckarufer gelegen haben, ehe das Bein entdeckt wurde. Wer die Polizei über den Fund informiert hat, ist bislang unklar.

Auch zwei Tage nach dem Fund geht die Suche am Neckarufer weiter.

