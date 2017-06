Hauptstadt: Erneut Randale in Rigaer Straße - Polizistin verletzt

Berlin-Friedrichshain

In der Rigaer Straße in Berlin ist es erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Nacht zum Samstag randalierten Dutzende Vermummte.

Berlin - In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten Dutzende Vermummte in der Rigaer Straße in Berlin, es flogen Flaschen und Steine, Böller explodierten. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Beamtin leicht verletzt.

Autos und ein Toilettenhäuschen gingen in Flammen auf. Mit einem Großaufgebot beruhigte die Polizei die Lage. Warum es zu der Randale kam, war zunächst unklar. In der Rigaer Straße im Szene-Stadtteil Friedrichshain kommt es immer wieder zu Übergriffen - auch und gerade auf Polizeibeamte. Am Samstagmorgen waren die Sicherheitskräfte weiter damit beschäftigt, die Vorfälle aufzuarbeiten.

