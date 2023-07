Über 100 Festnahmen, viele Verletzte: Gewalt bei Eritrea-Festival „ist kaum zu ertragen“

News-Ticker

Beim Eritrea-Festival in Gießen kommt es zu heftigen Ausschreitungen. Gegner und Befürworter des afrikanischen Regimes stehen sich unversöhnlich gegenüber.

+++ 11.14 Uhr: Auf der Heuchelheimer Straße hatte das Rote Kreuz während der Ausschreitungen einen »Behandlungsplatz 25« aufgebaut, erstmals in der Gießener Innenstadt, sagte Abschnittsleiter Christian Betz. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um Verletzte erstzuversorgen.

Das Zeltcamp war ausgerichtet für 25 Patienten pro Stunde und bestand aus zwei Sanitäts- und zwei Betreuungszügen.

„Propagandaveranstaltung einer Diktatur“ oder „Feier von Kultur und Traditionen“?

Erstmeldung vom Montag, 10. Juli, 10.35 Uhr: „Propagandaveranstaltung einer Diktatur“ oder „Feier von Kultur und Traditionen“? Das Eritrea-Festival in Gießen spaltete bereist lange im Vorfeld die Gemüter - Gegner und Befürworter standen sich unversöhnlich gegenüber. Die Stimmung in der Stadt kochte zudem hoch, als das Festival zunächst verboten und dann durch einen Eilantrag wieder genehmigt wurde.

Am Samstag und Sonntag (8. und 9. Juli) sah sich die Polizei daher gezwungen, mit Hunderten Einsatzkräften und Wasserwerfern anzurücken - und war damit auch gut beraten. Im Zentrum des Disputs steht der eritreische Machthaber Isayas Afewerki, der das Land am Roten Meer seit dessen Unabhängigkeit von Äthiopien im Jahr 1993 regiert und seitdem keine Wahl abgehalten hat.

Eritrea-Festival in Gießen spaltet Gemüter

Der „Zentralrat der Eritreer in Deutschland“ wollte das Event durchsetzen, die Stadt Gießen hatte bis zuletzt versucht, ein Verbot durchzusetzen. Das Eritrea-Festival verbot die Polizei zunächst auf polizeilicher Grundlage. Begründet hatte die Behörde ihre Entscheidungen mit den zunehmenden Gewaltaufrufen gegen das geplante Event in sozialen Medien und der zu erwartenden Gewaltbereitschaft von Gegnerinnen und Gegnern.

Auch vor dem Hintergrund der Ausschreitungen im August 2022 in Gießen bei einer vom eritreischen Konsulat in Frankfurt organisierten Veranstaltung. Dabei waren rund 30 Menschen sowie Polizistinnen und Polizisten an den Hessenhallen verletzt worden.

Stadt Gießen und Polizei ziehen Bilanz nach Ausschreitungen beim Eritrea-Festival

Am Montag (10. Juli) sind Stadt Gießen und die Polizei Mittelhessen nun damit beschäftigt, Bilanz zu ziehen. Und eines ist dabei schon sicher: Von einer Feier von Kultur und Tradition konnte am Wochenende keine Rede sein. 26 Polizeibeamtinnen und -beamte wurden verletzt, darüber hinaus 131 Menschen in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete 125 Strafverfahren ein. Am Samstag kam es laut der Mitteilung „verstärkt zu Angriffen auf die Polizei, Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen, Blockaden und anderen Störaktionen.“ Dabei setzte die Polizei mehrmals Schlagstöcke und Pfefferspray ein, der hinzugezogene Wasserwerfer kam nicht zum Einsatz.

Frank-Tilo Becher, Oberbürgermeister der Stadt Gießen, sagte am Sonntag: „Es ist mehr als bedauerlich, dass Gießen erneut zum Schauplatz dieses Konflikts geworden ist, der nichts mit unserer Stadtgesellschaft, nichts mit dem Leben hier, mit uns zu tun hat und den wir auch nicht hier lösen können. Die Geschehnisse gefährden unseren Zusammenhalt gesamtgesellschaftlich. Neben den tatsächlichen Ereignissen haben mich Äußerungen und Hetze in den Sozialen Medien, die offen rassistisch sind und die unseren Rechtsstaat verhöhnen, entsetzt. Das, was sich da bundesweit an Hass und Hetze entlädt, ist kaum zu ertragen.“

Worum geht es beim Eritrea-Festival in Gießen?

Das Eritrea-Festival in Gießen existiert bereits seit 2011. Organisiert wird es vom Verein „Zentralrat der Eritreer in Deutschland“ und findet jährlich in den Gießener Messehallen statt. Der Zentralrat spricht von einem Familienfest, das aus kulturellen Events mit Musik und Lesungen bestehe.

Gegner und Beobachter des Festivals sprechen jedoch von Propagandaveranstaltung der eritreischen Diktatur. Die Behauptung steht im Raum, dass Eritrea für das Festival in den vergangenen Jahren hohe Generäle, Musikgruppen und Propagandisten nach Deutschland geschickt hätte. Die Organisatoren widersprechen. (csa/chh/kha)

