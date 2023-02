Erdbeben in der Türkei: Aalens Partnerstadt Antakya/Hatay betroffen

Katastrophe

+ © Anas Alkharboutli/dpa Menschen stehen inmitten der Trümmer eines zerstörten Wohnhauses in Idlib. © Anas Alkharboutli/dpa

Seit 1995 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Antakya und Aalen. Wie stark die Region vom Erdbeben betroffen ist, lesen Sie hier:

Am frühen Montagmorgen ist die türkisch-syrische Grenzregion von zwei starken Erdbeben erschüttert worden. Auch Aalens türkische Partnerstadt Antakya/Hatay ist betroffen. Medien berichten von 630 Toten in der Grenzregion. Auf türkischem Gebiet wurden laut ARD mindestens 284 Tote sowie mehr als 2300 Verletzte gezählt. Roland Hamm vom Partnerschaftsverein berichtet der Schwäbisch Post, dass es ihm am Morgen noch nicht gelungen sei, Kontakt mit Freunden in Antakya/Hatay aufzunehmen. Er vermutet, dass das Handynetz zusammengebrochen ist. Was Roland Hamm über die Lage in der Aalener Partnerstadt berichten kann, lesen Sie bei der Schwäbisch Post.