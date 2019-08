Mutter (50) beklagt sich: Ich werde ständig für schöne Schwester meines Sohnes gehalten

Jugendliches Aussehen

Alterslos zu wirken ist wohl der Traum vieler Frauen. Dass das aber auch Schattenseiten mit sich bringt, erklärt eine britische Mutter, die ständig für einen Teenie gehalten wird.

York - Etwas Botox hier, ein wenig Hyaluron da - heutzutage hat die Medizin die verschiedensten Kniffe entwickelt, um das wahre Alter ihrer Patienten zu verbergen und die stattdessen ewig jung wirken zu lassen. Eine, die das alles allerdings nicht nötig zu haben scheint, ist Shany Hagan. Sie behauptet, trotz ihrer 50 Jahre immer noch für einen Teenager und die Schwester ihres 17-jährigen Sohnes gehalten zu werden.

Shany Hagan: „Ich bin kein bisschen gealtert“

„Seit ich 21 war, bin ich kein bisschen gealtert“, erzählt die inzwischen 50-Jährige. So würden die Leute auch heutzutage immer noch denken, sie hätten es mit einer jugendlichen Frau in ihren Zwanzigern zu tun. Da kann es schon mal passieren, dass sie nach Ausweis gefragt wird, wenn sie Wein im Supermarkt kaufen oder einen Drink in einer Bar bestellen will. Außerdem würde sie immer noch für einen Teenager gehalten werden und gefragt, wo denn ihre Mutter sei, lacht Shany.

Die Schattenseiten dieser ewigen Jugend

Früher sei das für sie allerdings in erster Linie lästig gewesen: „Es war ein Albtraum, als ich jünger war und niemand mich ernst genommen hat“, erinnert sich die Mutter eines 17-Jährigen Sohnes in einem Interview mit der britischen Sun. So habe beispielsweise so gut wie niemand mit ihr gesprochen, wenn sie ihren Sohn aus der Schule abholen wollte, denn die Leute hatten sie nicht für reif genug gehalten, auf das Kind aufzupassen.

Shany Hagans Schönheitsgeheimnis

Heutzutage würde sie dafür allerdings entlohnt, da sie jetzt 30 Jahre jünger aussehe. Wenn sie dann allerdings ihr wahres Alter preisgebe, seien die Menschen jedes Mal geschockt. Schnell kommt da die Frage auf, ob Shany da nicht möglicherweise ein bisschen habe nachhelfen lassen - man denke an Botox und Co. Doch das streitet die 50-Jährige ganz entschieden ab. Stattdessen sieht sie den Grund und gewissermaßen auch die Konsequenz ihrer Jugendlichkeit in ihrem Single-Dasein.

So hat die scheinbar alterslose Frau die Männersuche aufgegeben, da sie von den Leuten immer gefragt wurde, ob sie mit ihrem Dad ausgehen würde, oder auch von den Freunden ihres Sohnes regelmäßig als „MILF“ (auf Deutsch etwa so viel wie eine äußerst attraktive Mutter) bezeichnet wurde, weshalb der junge Mann seinen Kumpeln sogar schon Hausverbot erteilt hatte.

Shany Hagan : Kein Mann - keine Sorgenfalten

Keinen Partner zu haben, scheint für Shany ein regelrechtes Schönheitselixier zu sein „Ich habe keinen Stress mit einem Mann. Ich kann tun und lassen, was ich will, und das bedeutet, ich bin nicht runzlig und habe keine Sorgenfalten.“ So ist sich die 50-Jährige sicher, Single zu sein halte sie jung.

In diese Art ihres ganz persönlichen Jungbrunnens ist Shany bereits vor einigen Jahren gefallen, als sie sich von ihrem Mann und dem Vater ihres Kindes scheiden ließ. Damals schon sei ihr Aussehen Grund für das Scheitern ihrer Ehe gewesen, denn ihr Mann sei mit der ganzen Aufmerksamkeit, die sie erregte, nicht klar gekommen.

Ihr Traummann soll älter sein

Sollte ihr allerdings doch mal wieder ein Mann ins Haus kommen, scheint Shany ganz genau zu wissen, wonach sie sucht. Ein jüngerer Mann kommt für sie trotz ihrer Jugendlichkeit nicht in Frage: „Ich will mich sicher und beschützt fühlen“, so die Britin. Und dieses Gefühl bekommt sie eben am besten von einem älteren Mann. Und so lang sie das eben nicht findet, scheint Shany eben einfach Single zu bleiben - und sich, wie wir gelernt haben, eben die eine oder andere Falte oder so manches graue Haar zu sparen.

