England: Max schläft seit 500 Nächte im Zelt – Zelt-Aktion geht um die Welt

Camping-Aktion sammelt 648.000 Euro

+ © Aaron Chown/picture alliance/dpa/Press Association Max übernachtet seit über 500 Nächten in einem Zelt. © Aaron Chown/picture alliance/dpa/Press Association

500 Nächte schlief der elfjährige Max bereits in einem Zelt. Ein Abenteuer, das auf eine Aktion für den guten Zweck aufmerksam macht.

Braunton, England – Seit über 500 Nächten macht es sich der elfjährige Max im Garten seiner Eltern gemütlich. Ein Abenteuer, das er seinem verstorbenen Nachbarn widmet. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange durchhalte, aber ich liebe es“, sagte er kürzlich der britischen Zeitung „The Guardian“. Ursprünglich wollte er die Aktion schon früher beenden, doch die weltweite Unterstützung und Anteilnahme motiviert ihn tagtäglich.



Wie es sich schnell herausstellt, ist es kein gewöhnliches Abenteuer, in das sich Max stürzte. Hinter der Camping-Aktion steckt nämlich ein guter Zweck. Rund 648.000 Euro konnte er auf diesem Wege bereits für wohltätige Einrichtungen spenden.