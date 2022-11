Was passiert gerade auf Twitter?

Drama, Drama, Drama

Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, überschlagen sich die Ereignisse. BuzzFeed News sammelt die neusten Nachrichten in einem Ticker.

Als Elon Musk Twitter gekauft hatte, kündigte er an, Twitter nicht mehr so stark zu zensieren. Schnell wurde allerdings klar, dass Musk eine ganz eigene Vorstellung von Meinungsfreiheit hat. Er führte ein neues Verifizierungssystem ein, das zu großem Chaos auf der Plattform führte. Doch das ist bei weitem nicht die einzige Sache, die Musk seit seinem Twitter-Kauf anstellte.

BuzzFeed.de informiert in einem Ticker über alle neuen Entwicklungen im Twitter Drama.