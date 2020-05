Dramatischer Arbeitsunfall in Baden-Württemberg: Mann wird von Kette an Kran hochgezogen und stürzt in den Tod

Er starb noch an der Unfallstelle

An einer Baustelle in Baden-Württemberg ereignete sich ein tödlicher Unfall. Daran war auch ein Kran beteiligt.

Ein Arbeiter ist in Ellwangen (Baden-Württemberg) bei einem Unfall gestorben. Er stürzte auf einer Baustelle aus zwölf Metern Höhe in den Tod.

Im baden-württembergischen Ellwangen kam es zu einem verheerenden Arbeitsunfall .

kam es zu einem verheerenden . Ein 51-jähriger Mann stürzte auf einer Baustelle aus zwölf Metern in den Tod.

stürzte auf einer Baustelle aus zwölf Metern in den Tod. Zuvor wurde der Mann durch eine Kette an einem Kran in die Höhe gezogen.

Ellwangen - Ein Arbeiter ist in Baden-Württemberg von einer Kette an einem Kran in die Höhe gezogen worden und abgestürzt. Der 51-Jährige wurde bei dem Arbeitsunfall am Montag in Ellwangen tödlich verletzt, teilte die Polizei in Aalen am Dienstag mit.

Arbeitsunfall in Ellwangen: Der 51-Jährige verstarb noch an der Baustelle

Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle. Dort wurde der Mann demnach durch die Kette an dem Kran, den er selbst bedient hatte, in die Luft gezogen und stürzte anschließend aus etwa zwölf Metern in die Tiefe. Er starb noch an der Unfallstelle.

Wieso der 51-Jährige in den Kette geriet, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten, dass es sich wohl um einen Bedienungsfehler gehandelt habe. Mehrere Versuche, den Arbeiter nach dem Sturz wiederzubeleben, blieben erfolglos.

