Frau (23) beißt Vergewaltiger Körperteil ab - Polizei nimmt Mann fest 

Es war mitten in der Nacht als ein Mann eine Frau offenbar vergewaltigen wollte. Die 23-Jährige wehrte sich heftig und biss zu.

In Ellerbek (Schleswig-Holstein) ist es Sonntagnacht zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen.

Die Frau wehrte sich heftig gegen einen Mann und biss zu.

Am Tatort sicherte die Polizei ein Körperteil des Angreifers.

Update vom 6. November 2019: Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 35-jährigen Mann aus Hamburg fehlt eine Fingerkuppe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht, laut Polizei, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die am Tatort aufgefundene Fingerkuppe dem Verdächtigen zuzurechnen ist. Ein DNA-Abgleich soll Klarheit schaffen. Der mutmaßliche Täter sitzt wegen versuchter Vergewaltigung und bestehender Fluchtgefahr in U-Haft.

Erstmeldung vom 5. November 2019: Ellerbek - Es war 1.30 Uhr als eine 23-Jährige an der Haltestelle Schnelsen aus der Bahnlinie A1 stieg und sich zu Fuß auf den Weg Richtung Ellerbek (Schleswig-Holstein) machte. Dann kam plötzlich ein Mann auf die junge Frau zu, fasste sie an und zog sie zu Boden, teilte die Polizei Bad Segeberg am Dienstag mit. Die Frau wehrte sich jedoch heftig und biss dem Unbekannten eine Fingerkuppe ab. Dann konnte die 23-Jährige fliehen.

Polizei sucht Mann dem eine Fingerkuppe fehlt

Aufgrund der Dunkelheit am Tatort liegt derzeit keine konkrete Täterbeschreibung vor. Den Mann beschreibt die Frau als eher jung, klein und dünn. Darüber hinaus fehlt ihm eine Fingerkuppe, so die Polizei. Um welchen Finger es sich genau handelt, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Fingerkuppe wird nach Angaben der Polizei kriminaltechnisch untersucht. Wohin der Täter nach der Tat lief, ist bislang nicht bekannt.

Die versuchte Vergewaltigung hat sich am Sonntag (3. November) in Ellerbek ereignet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

