Elb-Dampfer mit 47 Passagieren auf Grund gelaufen

Womöglich technisches Versagen

+ © dpa Ausflugsdampfer auf Grund © dpa

Hamburg - Ein Ausflugsschiff mit 47 Passagieren ist am Donnerstag auf der Elbe auf Grund gelaufen. Die Passagiere mussten evakuiert werden. Es kam zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Feuerwehr und Polizei haben auf der Elbe in Hamburg 47 Passagiere von einem festsitzenden Ausflugsschiff geholt. Die ehemalige Fähre fuhr am Donnerstagabend bei Ebbe auf einen in den Fluss ragenden kleinen Damm auf und kam nicht mehr frei, wie die Feuerwehr am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei brachten die Passagiere an das nahe gelegene Ufer und ließen sie vorsichtshalber von Notärzten in Augenschein nehmen. Verletzt wurde aber niemand.

Der Kapitän und der Eigner des für Ausflüge und Feiern vermieteten Schiffs blieben weiter an Bord. Wassereinbrüche gab es nicht. Der Dampfer kam gegen 22.00 Uhr mit Hilfe eines Schleppers wieder frei und kehrte aus eigener Kraft zum Anleger zurück. Die Passagiere wurden mit einem Bus zurück zum Ausgangspunkt gefahren. 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Grund für den Vorfall war womöglich technisches Versagen. Dies müsse nun aber erst geprüft werden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Freitag, nachdem der Dampfer am Liegeplatz angekommen war. Bis die Ursache geklärt ist, habe das Schiff, das auch für Events gebucht werden kann, Fahrverbot.

dpa/afp