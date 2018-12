El Gordo: Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie

2,38 Milliarden Euro

+ © dpa / Alvaro Barrientos Spaniens Weihnachts-Lotterie El Gordo © dpa / Alvaro Barrientos

„El Gordo“ wurde gezogen. Die spanische Weihnachtslotterie hat auch 2018 wieder viele Menschen reich gemacht. Das sind die Gewinnzahlen von El Gordo.

Madrid - Heute findet die Ziehung von El Gordo statt. Bei uns können Sie alle Gewinnzahlen nachschauen und sehen, ob Sie gewonnen haben.

El Gordo 2018: Die Ziehung live aus dem Teatro Real in Madrid.

Der Hauptpreis „El Gordo“ beträgt 4 Millionen Euro.

Alle Gewinnzahlen können Sie in der Tabelle sehen.

Auf der Webseite von RTVE können Sie übrigens nach Ihrer Nummer suchen und herausfinden, ob Sie El Gordo gewonnen haben

Bis jetzt sind schon 16 große Preise gezogen worden - darunter der zweite und ein vierter Preis

Der Dicke wurde gezogen! Die Losnummer von El Gordo lautet 03347.

>>>Aktualisieren<<<

13.28 Uhr: Nun wurde der letzte Preis gezogen. Damit ist die Ziehung von El Gordo 2018 vorbei. Einen Glückwunsch an alle Gewinner und in diesem Sinne auch ein frohes Weihnachtsfest an unsere Leser.

13.23 Uhr: Nun wurde auch der dritte Preis gezogen. Die Losnummer lautet 04211.

12.36 Uhr: Und da ist das dicke Ding! El Gordo wurde gezogen! Die Nummer lautet 03347. Unter Freudentränen singt eines der Mädchen die Gewinner vor.

12.23 Uhr: Jetzt wird es bald soweit sein, „El Gordo“ steht noch aus. Erfahrungsgemäß dauert die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie rund vier Stunden. Neben dem Hauptpreis fehlen noch der dritte Preis, die sechsten und die achten Preise.

11.37 Uhr: Die Kinder des Colegio San Ildefonso geben sich alle Mühe beim Versingen der Zahlen. Versingen? Ja, denn der eine oder andere Fehler schleicht sich bei den Kindern immer wieder mit ein. Dafür gibt es jedoch immer einen extra Szenenapplaus vom Publikum.

El Gordo: Der zweite Preis wurde gezogen - „El Gordo“ steht noch aus

11.21 Uhr: Zwischenstand zu El Gordo: Bisher wurden der zweite Preis, ein vierter Preis und bereits sechs der acht fünften Preise gezogen. Der Hauptpreis „El Gordo“ mit 4 Millionen Euro steht noch aus.

09.19 Uhr: Nun beginnt die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie im Teatro Real in Madrid. Die Kinder des „Colegio San Ildefonso“ singen die jeweiligen Gewinnzahlen und die Preise vor.

09.14 Uhr: Nun werden die Testrunden durchgeführt. Die Kugeln mit den Preisen werden von einem Notar überprüft und der Jury vorgezeigt. Anschließend wirft er die Kugeln in die Trommel mit den restlichen Preisen.

09.05 Uhr: Die Kugeln werden aus ihren Käfigen befreit und in die beiden Trommeln gefüllt. Eine für die Gewinnzahlen, die andere Trommel für die 15.000 Preise. Gleich geht es los mit El Gordo 2018!

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker von „El Gordo“, heute am 22. Dezember. Die Übertragung im Live-Stream hat bereits mit der Vorberichterstattung begonnen. Unten können Sie nachlesen, wie Sie die Ziehung live verfolgen können. Um 9.00 Uhr beginnt dann die Ziehung.

El Gordo: Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie 2018

Anmerkung: Die folgenden Gewinne richten sich nach dem Kauf eines ganzen Loses.

Anzahl der Losnummern Gewinn je Losnummer Gewinnzahlen Beschreibung Klasse 1 El Gordo: 4.000.000 € 03347 Eine gezogene Losnummer 1 1 1.250.000 € 21015 Eine gezogene Losnummer 2 1 500.000 € 04211 Eine gezogene Losnummer 3 2 200.000 € 42206 67764 Zwei gezogene Losnummern 4 8 60.000 € 47862 07568 68402 29031 63025 20202 18596 02308 Acht gezogene Losnummern 5 2 20.000 € 03346 03348 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 1 6 2 12.500 € 21014 21016 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 2 7 2 9.600 € 04210 04212 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 3 8

„El Gordo“ heute im Liveticker - der Vorbericht

Madrid - Auch dieses Jahr findet am 22. Dezember wieder die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“ statt. Der Hauptpreis „El Gordo“ beträgt wie im Jahr 2017 wieder 4 Millionen Euro. Wir berichten über die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie im Liveticker. Die Ziehung der Lottozahlen in Spanien beginnt am 22. Dezember 2018 um 9 Uhr vormittags.

Nach der Ziehung können Sie auf der Webseite der staatlichen Lotterie „Loterias y Apuestas del Estado” ihre Losnummer suchen und sehen, ob Sie gewonnen haben.

Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie: Der Modus bei „El Gordo“ 2018

Die Ziehung rund um „El Gordo“ ist in ihrer Art einzigartig: In zwei verschieden großen Trommeln befinden sich einerseits den Losnummern entsprechend 100.000 Holzkugeln, andererseits 15.000 Kugeln, die die Gewinne symbolisieren. Immer gleichzeitig fällt aus jeder Trommel eine Kugel heraus und stellt damit einen Gewinner mitsamt seines Preises dar. Diese werden dann von zwei Schülern des „Colegio San Ildefonso“ aus Madrid vorgesungen. Es wird so lange verfahren, bis alle Preise gezogen sind.

Bei der spanischen Weihnachtslotterie geht es jedoch nicht nur um „El Gordo“, sondern auch um die vielen kleinen Preise, die zu gewinnen sind. Wir haben zusammengefasst, wie Sie für „El Gordo“ Lose in Deutschland kaufen können.

Aufgepasst: Wegen der großen Beliebtheit der spanischen Weihnachtslotterie sind die Losnummern in sogenannte Serien eingeteilt. 2018 sind es 170 Serien, die verkauft werden. Das bedeutet, dass jede der 100.000 Losnummern 170 Mal existiert. Somit besteht die Möglichkeit, 170 Mal den Hauptpreis von vier Millionen Euro zu gewinnen. Der Gewinn wird somit nicht auf alle Gewinner aufgeteilt.

Die Spanier kaufen in der Regel keine ganzen Lose, da sie ihnen mit 200 Euro zu teuer sind. Daher haben sich sogenannte „Décimos“ eingebürgert - das sind Zehntellose. Für also rund 20 Euro hat man die Möglichkeit, 400.000 Euro (ein Zehntel des Hauptpreises) mit der Losnummer des „El Gordo“ zu gewinnen.

El Gordo 2018: Auf merkur.de* haben wir für Sie zusammengefasst, wo Sie das Event live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

El Gordo: Die Gewinnzahlen der spanischen Weihnachtslotterie 2017

Anmerkung: Die folgenden Gewinne richten sich nach dem Kauf eines ganzen Loses.

Anzahl der Losnummern Gewinn je Losnummer Gewinnzahlen Beschreibung Klasse 1 El Gordo: 4.000.000 € 71198 Eine gezogene Losnummer 1 1 1.250.000 € 51244 Eine gezogene Losnummer 2 1 500.000 € 06914 Eine gezogene Losnummer 3 2 200.000 € 13378 61207 Zwei gezogene Losnummern 4 8 60.000 € 58808

05431

37872 18065 03278

00580

24982

22253

Acht gezogene Losnummern 5 2 20.000 € 71197

71199 Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 1 6 2 12.500 € 51243

51245

Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 2 7 2 9.600 € 06913

06915

Eine Zahl unter und eine Zahl über der gezogenen Losnummer der Klasse 3 8

(Alle Angaben sind ohne Gewähr)

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes





tf/glomex