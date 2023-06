Eintracht-Fans im Pokalfieber: So läuft der Tag bis zum Anstoß im DFB-Pokal-Finale

News-Ticker

Eintracht Frankfurt kämpft am Abend im Endspiel um den DFB-Pokal. Begleitet werden sie von zehntausenden SGE-Fans. Der News-Ticker rund um das Finale.

Frankfurt – Es ist der Tag des Endspiels. Wieder einmal ein Endspiel für Eintracht Frankfurt, aber auch eines für den scheidenden Trainer Oliver Glasner. Um 20 Uhr wird das DFB-Pokal-Finale zwischen der SGE und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion angepfiffen. Fest steht bereits jetzt: Die Hauptstadt ist fest in Frankfurter Hand, und auch in der Heimat fiebern alle dem dritten Titel innerhalb von fünf Jahren entgegen.

2018 schlug die Eintracht den FC Bayern München im Finale, der lang geschlagene Ball von Kevin-Prince Boateng auf Ante Rebic und der ewige Sprint von Mijat Gacinovic auf das leere Bayern-Tor bleiben unvergessen, ebenso wie die Feier auf dem Römer am Tag danach. Auch für einen Pokalgewinn am Samstagabend ist die Stadt Frankfurt bereits vorbereitet. Der Plan für einen Autokorso vom Flughafen Frankfurt bis zum Römerberg steht ebenso wie der Empfang im Rathaus – nach dem Gewinn der Europa League im vergangenen Jahr hat die Stadt durchaus Erfahrung genug bei der Planung.

+ Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal-Finale am Samstagabend auf RB Leipzig. © Florian Ulrich/Imago

50.000 Eintracht-Fans im Olympiastadion erwartet

In Berlin werden rund 50.000 Eintracht-Fans im Stadion erwartet, in der Stadt dürften noch weitere tausende SGE-Anhänger ohne Ticket für das Endspiel unterwegs sein. Ein Sonderzug mit 1000 Fans ist um kurz vor 7 Uhr am Samstag vom Südbahnhof aus nach Berlin aufgebrochen – zwar mit einer halben Stunde Verspätung, aber umso mehr guter Laune. Ab 12 Uhr findet auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche der SGE-Fantreff mit einem bunten Rahmenprogramm statt. Zudem fahren Doppeldecker-Busse im Eintracht-Look als Stadtführer durch die Hauptstadt.

In Frankfurt bereiten sich die Kneipen und Bars bei bestem Frühsommerwetter gleichzeitig auf einen vollgepackten Fußballabend vor. Das Public Viewing im Waldstadion ist zudem mit 30.000 Fans ausverkauft. Zum großen Glück fehlt nun nur noch ein Sieg gegen RB Leipzig. (esa)

Das DFB-Pokal-Finale im TV und Livestream verfolgen.

Rubriklistenbild: © Florian Ulrich/Imago