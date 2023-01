„Einmaliger Fund“: Neunjähriges Mädchen entdeckt Megalodon-Zahn am Strand

Im knietiefen Wasser

Einem neunjährigen Mädchen ist ein Sensationsfund gelungen. Am Strand von Calvert Beach entdeckt sie den Zahn eines Megalodon.

Calvert Beach – Die neunjährige Molly Sampson hat am Strand von Calvert Beach im US-amerikanischen Maryland einen äußerst seltenen Fund gemacht: den Zahn eines Megalodon. Dabei gilt die Haiart seit mindestens 3,5 Millionen Jahren als ausgestorben. Offensichtlich hat die Schülerin ein Gespür dafür, denn wie ihre Mutter gegenüber bbc.com erklärt hatte, wollte ihre Tochter genau danach suchen. Im Netz sorgt der Fund für Faszination und nährt alte Mythen über den Megalodon.

Ort Calvert Beach-Long Beach Bevölkerung 860 Fläche 6,6 km² US-Bundesstaat Calvert County

„Zukünftige Paläontologin“ findet Megalodon-Zahn: „Einmaliger Fund“

Das örtliche Calvert Marine Museum hat auf Social Media mehrere Bilder von dem Mädchen mit ihrem Fundstück gepostet und betitelt das Mädchen als „zukünftige Paläontologin“. Weiter heißt es: „Molly war aufgeregt, ihren tollen Fund letzte Woche mit unserer Paläontologie-Abteilung im Museum zu teilen“.

+ Eine Neunjährige hat am Strand von Calvert Beach einen Megalodon-Zahn gefunden. © Calvert Marine Museum

Stephen Godfrey, Kurator für Paläontologie des Museums, nannte die Entdeckung einen „einmaligen Fund“, immerhin haben solche Objekte eine große Relevanz für die Meeres- und Artenforschung. So konnte bereits anhand einer Zahn-Analyse festgestellt werden, dass der viel kleinere Weiße Hai den Megalodon ausgerottet hatte. „Die Leute sollten nicht den Eindruck bekommen, dass Zähne wie dieser an den Calvert Cliffs üblich sind“, so Godfrey.

„Wie Profis auf Haizahnjagd“: Neunjährige entdeckt Hai-Zahn im knietiefen Wasser

Den Zahn hatte die neunjährige Molly im knietiefen Wasser entdeckt. Dabei hätte sie ihn nicht einmal freischaufeln müssen, demnach lag der Zahn frei am Boden. Alicia Sampson, die Mutter der Finderin, erklärte, dass ihre Töchter Molly und Natalie „wie Profis auf Haizahnjagd gehen“. Bereits ihr Mann sei seit seiner Kindheit auf der Suche nach Fossilien und auch Tochter Molly habe alleine schon über 400 Exemplare gefunden. Doch noch keiner ihrer gefundenen Haizähne sei so groß gewesen wie dieser.

Mädchen findet 12 Zentimeter langen Megalodon-Zahn

Immerhin gelten Megalodon als die größte Haiart, die jemals existiert hat. Er konnte eine Körperlänge von rund 20 Metern erreichen. Alleine ein einzelner Zahn des Tieres konnte bis zu 17 Zentimeter lang werden. Das Exemplar von Sampson habe immer noch eine beachtliche Größe von 12 Zentimetern. Zum Vergleich: Der ausgewachsene Zahn des Weißen Hais kann hingegen nur bis zu 7,5 Zentimeter groß werden.

Den Zahn eines Megalodon hatte sich die Neunjährige laut Angaben ihrer Mutter von sich selbst zu Weihnachten gewünscht. Bereits kurz nach den Feiertagen habe sie sich mit ihrem Vater auf die Suche gemacht. Und wie es das Schicksal wollte, sei ihr genau das an diesem Tag gelungen.

Zahn-Fund befeuert Megalodon-Theorien im Netz

Das Netz gratuliert dem Mädchen zu ihrer Errungenschaft. Doch der Fund lässt auch alte Megalodon-Mythen wiederaufleben. Erst zuletzt führte der Fund eines Megalodon-Zahnes zu der Vermutung, dass er noch nicht ausgestorben sei. Ein Nutzer kommentiert das Foto: „Der Zahn sieht noch ganz schön gut aus. Und der soll mindestens 3,5 Millionen Jahre alte sein?“. Auch ein andere Nutzer vermutet: „Bestimmt versteckt er sich noch irgendwo da unten in den Weltmeeren“.

Erst vor kurzem hatten Forscher ernsthaft geglaubt, einen Megalodon mit einer Wärmebildkamera entdeckt zu haben. Zudem hatten Bisswunden an einem Weißen Hai die Theorie eines noch existierenden Megalodon angefeuert. Dennoch ist und bleibt sich die Wissenschaft im Allgemeinen sicher, dass eine Existenz des Megalodon heutzutage ausgeschlossen ist.

Rubriklistenbild: © Calvert Marine Museum