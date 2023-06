Nach Drogentod von 13-Jähriger: Polizei nimmt vier Verdächtige in Mecklenburg-Vorpommern fest

Erste Details

+ © Oliver Berg/picture alliance/dpa Tödliche Pillen: Eine 13-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern ist nach dem Konsum von Ecstasy-Tabletten verstorben. (Symbolbild) © Oliver Berg/picture alliance/dpa

Nachdem eine 13-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern nach den Konsum von Ecstasy gestorben ist, wurden nun vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 37 Jahren festgenommen.

Altentreptow – Tagelang lagen zwei Mädchen nach dem Konsum von Drogen in einem Krankenhaus in Neubrandenburg. Jetzt ist eine von ihnen verstorben.

Droge Ecstasy Wirkstoff 3,4-Methylendioxymetamphetamin Wirkung Verstärkung von Empfindungen, Halluzinationen Risiken Krampfzustände, Dehydration, Herz-Kreislauf-Störungen

13-Jährige aus Altentreptow stirbt nach Ecstasy-Einnahme: Polizei nimmt vier Männer fest

Im Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern haben Ermittler vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 37 Jahren festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Beweismittel wie geringe Mengen an Rauschgift beschlagnahmt. Das teilte die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mit. Die 14-Jährige werde „in sehr kritischem Zustand“ in einem Krankenhaus behandelt.

„Blue Punisher“ heißen die Pillen, die die vier Männer in Neubrandenburg aus Neubrandenburg in Umlauf gebracht haben sollen. Die Tabletten sind blau und haben einen Totenkopf eingestanzt. Sie erinnern an die Comicfigur „The Punisher“ von Marvel. Vor allem weisen die Pillen einen sehr hohen Wirkstoffgehalt nach, was den Konsum schnell lebensgefährlich macht. Beide Mädchen haben „Blue Punisher“ eingenommen.

Behörden warnen vor „Blue Punisher“: Schon eine halbe Ecstasy-Pille kann tödlich sein

Der Polizei seien außerdem weitere Vorfälle mit der Pille bekannt. „Wir gehen davon aus, dass die gefährliche Droge weiterhin im Umlauf ist“, erklärten die Beamten. Im Großraum Neubrandenburg werde sie offenbar auch an Kinder und Jugendliche verkauft.

Schon die Einnahme einer halben Pille könne lebensbedrohlich sein. Die Polizei warnt „vor jeglicher Einnahme von Betäubungsmitteln, insbesondere aber vor der gefährlichen ‚Blue Punisher‘-Pille“. Sie enthalte bis zu 300 Milligramm des Wirkstoffes MDMA.

Im Jahr 2022 starb ein Mann aus der Oberpfalz nach einem Schluck aus einer Champagner-Flasche. Darin war kein Schampus, sondern flüssiges Ecstasy. Ein Jahr später, im Februar 2023, entdeckte die Polizei wieder Flaschen mit Ecstasy und warnt eindringlich. (moe/afp)