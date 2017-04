Dafür werden Sie uns has(s)en: So wird das Wetter an Ostern 2017

Regen oder Sonnenschein?

München - Wie wird das Wetter zu Ostern 2017? Das Osterwochenende wird leider kalt und nass. Hier lesen Sie die Prognose für die Feiertage von Karfreitag bei Ostermontag.

München - Am 16. April 2017 ist Ostern. Und das heißt bei vielen: Ostereiersuche im Garten. Doch es ist April und der ist im Volksmund eher für sein gemischtes Wetter bekannt, ganz nach dem Motto: „April, April, der macht was er will.“

Ob Sie die freien Tage an Ostern in diesem Jahr draußen verbringen können oder ob das Fest nach Innen verlegt werden muss, das erfahren Sie im Folgenden.

Ostern 2017: Graues Wetter an den Feiertagen

Versprachen die Prognosen vor ein paar Tagen noch frühlingshaftes Wetter und warme Temperaturen an Ostern, sehen die Voraussagen jetzt schon wieder ganz anders aus. Stattdessen muss mit kühlem und wechselhaften Wetter gerechnet werden, bei dem sich die Sonne nur gelegentlich zeigt. Wie das Wetter an den einzelnen Tagen wird, haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Gründonnerstag: Für Gründonnerstag sagt die Seite wetter.de kühles Aprilwetter voraus. Dazu gibt es Temperaturen bis 13 Grad.

Karfreitag: Der Freitag wird voraussichtlich noch der beste der Osterfeiertage werden. Denn laut dem Onlinewetterdienst liegen die Temperaturen am Todestag Jesu Christi im Osten wie im Westen bei rund 10 Grad. Regen ist für diesen Tag nicht vorausgesagt. Und eine Region hat sogar Glück: Denn im Südwesten kann es mit Temperaturen um die 15 Grad sogar etwas wärmer werden.

Ostersamstag: Am Ostersamstag wird es zwar in allen Regionen etwas wärmer, aber dafür regnet es kräftig. Der Temperaturen liegen im Osten und Süden voraussichtlich bei rund 15 Grad. Am Oberrhein und in Schwaben sind zumindest zwei Grad mehr drin. An den Küsten wird es dagegen grau und ungemütlich.

Ostersonntag: Wenn die Christen am Ostersonntag die Auferstehung Jesu Christi feiern (unter diesem Link bei Merkur.de lesen Sie, ob Jesus an Ostern wirklich auferstanden ist), dann ist es in der Kirche wohl weit angenehmer als draußen: Denn der Sonntag fällt wohl buchstäblich ins Wasser und zwar in ganz Deutschland. Wer die Eiersuche draußen geplant hatte, der muss auf jeden Fall ins Innere ausweichen, denn laut „wetter.de“ kann es bis zu 27 Liter regnen. Noch dazu wird es kalt, denn mit mehr als 10 Grad darf man an diesem Tag nicht rechnen.

Ostermontag: Der Ostermontag wird leider nicht anders. Überall muss mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben bei maximal 13 Grad und auch die Sonne scheint an diesem letzten Osterfeiertag nur wenig.

Das Osterwetter 2017: Zumindest Mutter Natur freut sich

Das Wetter wird an Ostern in diesem Jahr also ganz und gar nicht schön. Und doch kann man dem tristen, nassen Wetter etwas positives abgewinnen, wie der Meteorologe Dominik Jung beweist: „Die Niederschläge in der kommenden Woche sind für Natur und Landwirtschaft ein echter Segen. Seit Monaten herrscht eine extreme Dürre. Nur im März wurde diese Trockenheit kurze Zeit etwas gelindert. Das Niederschlagsdefizit ist allerdings weiterhin groß. Da gibt es noch einiges aufzuholen.“

Sieht man es so, kann man dem Wetter also tatsächlich auch etwas positives abgewinnen. Zusätzlich gibt es noch eine gute Nachricht: Denn das Fernsehprogramm ist in diesem Jahr prall gefüllt. Wir haben Ihnen die besten Filme und Serien aus dem Fernsehprogramm der Ostertage zusammengestellt. Falls Sie sich nun überlegen, doch noch einen Kurztrip einzulegen, um dem grauen Wetter in Deutschland zu entkommen, finden Sie hier eine Übersicht der erwarteten Staus an Ostern.

