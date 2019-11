Libanesischer Clan stürmt Uniklinik - Ärzte und Schwestern in Angst

Nach Schlägerei in Shisha Bar

+ © picture alliance / dpa / Frank Leonhardt Mit mehreren Einsatzwagen rückte die Polizei in Düsseldorf aus. (Symbolbild) © picture alliance / dpa / Frank Leonhardt

In Düsseldorf kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Schlägerei. Später stürmte ein libanesischer Clan die Uniklinik Düsseldorf. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen an.

Düsseldorf - Ein Vorfall in der Universitätsklinik Düsseldorf ließ am frühen Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr mehrere Einsatzwagen der Polizeianrücken. Grund war eine Gruppe von etwa 15 Personen, die die Notaufnahme der Uniklinik gestürmt hatten.

Wie rp-online.de berichtet, soll es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der sogenannten „Millions Bar“ zu einer Schlägerei gekommen sein. Angaben der Polizei entsprechend stand hierbei eine Gruppe von Türken einer Gruppe von Libanesen gegenüber. Die Libanesen sollen Medienberichten zufolge offenbar dem „Al-Zein-Clan“ angehören. Einige der Mitglieder des Clans in Deutschland sollen bereits als Intensivtäter durch organisierte Kriminalität auffällig geworden sein, heißt es in dem Bericht.

Düsseldorf: Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen aus

Später sollen dann etwa 15 Personen die Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf gestürmt haben. Die Bild-Zeitung zitiert eine Person, die nach eigenen Angaben Augenzeuge war, folgendermaßen: „Sie hielten sich an keine Regeln, gingen in den verschlossenen Behandlungsbereich und nahmen auf niemanden Rücksicht.“ Bei den Krankenschwestern und Ärzten sei dem Zeugen zufolge deutliche Angst erkennbar gewesen.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung bestätigte die Polizei, dass sie alarmiert worden war und mit mehreren Einsatzwagen zur Uniklinik ausrückte. Ursprünglich hatten sich demnach zwei Kontrahenten in der Uniklinik behandeln lassen.

Letztlich beruhigte sich die Situation erst durch den Einsatz des Sicherheitsdienstes und durch das Eintreffen der Polizei. Tobias Pott, Sprecher der Uniklinik Düsseldorf, bewertete die Situation dem Blatt gegenüber folgendermaßen: „Dass Leute aufgebracht sind und verbal ausfällig werden, ist leider trauriger Alltag für das Team.“

Letzten Endes wurden drei Anzeigen aufgenommen. Zwei davon aufgrund von Körperverletzung, eine aufgrund von Hausfriedensbruch.

