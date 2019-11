Drogentest falsch verstanden: Mann (28) füllt Urinbecher mit ekliger Alternative

Vorfall auf der A2

+ © Herbert Pfarrhofer/APA/dpa - Bildfunk Mit Urin füllte der 28-Jährige den Becher nicht. © Herbert Pfarrhofer/APA/dpa - Bildfunk

Durch zu hohes Tempo fiel ein Transporter-Fahrer der Polizei auf der Autobahn auf. Das mit dem Pipi-Becher für den Drogentest hatte er dann aber ganz falsch verstanden.

Dortmund/Bergkamen - In einem geliehenen Transporter fuhr ein 28-jähriger Mann aus Bergkamen am Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A2 Richtung Oberhausen und fiel damit der Polizei unangenehm auf. Die Situation wurde aber noch deutlich unangenehmer, als die Beamten den Mann anhielten.

Die Autobahnpolizisten folgten dem Bergkamener und hielten ihn schließlich auf dem Parkplatz "Paschheide" bei Lünen an. Die auffällig großen Pupillen des Fahrers sorgten schnell ließen einen Verdacht bei den Beamten aufkommen: Sie vermuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte.

28-Jähriger uriniert nicht in den Becher

Für einen Drogentest sollte der 28-Jährige dann in einen Urin-Becher pinkeln. Die Polizisten gaben ihm also den Becher, der Mann drehte sich um und erweckte so den Eindruck, dass er in den Becher urinieren würde. Das hatte der Transporter-Fahrer aber offenbar ganz anders verstanden. Was er statt Pipi in dem Becher zurückgab und mit wem er noch Stress auf der Polizeiwache bekam, lesen Sie auf wa.de*.

