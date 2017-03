Drei Tote bei Lawinenunglück in Österreich

Rund 700 Meter lang

Schmirn - In Österreich sind bei einem Lawinenabgang mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Die Schneemassen hatten im Gemeindegebiet von Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) die Wintersportler unter sich begraben.

Ein Tourengänger werde noch vermisst, sagte eine Sprecherin der Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Lawine dürfte rund 700 Meter lang gewesen sein. Betroffen war eine achtköpfige Gruppe von Tourengehern. Vier von ihnen konnten sich selbst befreien.

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen Mittag unterhalb des 2450 Meter hohen Jochgrubenkopfes. Der Notruf bei der Polizei ging um 12.40 Uhr ein. Es herrschte laut Warndienst nur eine mäßige Lawinengefahr, Stufe 2 auf der fünfteiligen Skala. In der vergangenen Woche war jedoch in Tirol reichlich Neuschnee gefallen. Zum Alter und der Herkunft der Verunglückten machte die Polizei keine Angaben. Zunächst würden die Angehörigen informiert.

