Drama im Zoo: Löwe beißt Löwin tot

Zoo in Arnheim

Ein tragischer Vorfall hat sich in einem niederländischen Zoo ereignet. Völlig unerwartet hat dort ein Löwe hat eine Löwin tot gebissen.

Arnheim - Die Tiere hätten zuvor vor den Augen der Besucher miteinander gekämpft, teilte der Burgers' Zoo in Arnheim am Dienstag mit. Was genau sich der tragische Vorfall zugetragen hat, ist unklar. An der Stelle, an der die Löwin tot gefunden worden war, hingen keine Kameras und waren auch keine Mitarbeiter anwesend. Die letzten zwei Nächten hätten die beiden Löwen, nach Angaben des Zoo‘s, noch sehr ruhig und friedlich miteinander verbracht und sogar gegenseitig Körperwärme gesucht.

Kampf um die Rangordnung?

Dass Löwen miteinander kämpften, sei nicht ungewöhnlich, erklärte der Zoo im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze. „Aber oft ist das spielerisch, und ein tödliches Ende ist sehr selten.“ Der männliche Löwe wurde in dem Zoo geboren. Das Weibchen war vor einigen Jahren aus einem anderen Zoo gekommen. Es stand nach Angaben des Zoos auf dem niedrigsten Platz in der Rangordnung.

Vor den Augen der Zoobesucher

