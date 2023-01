Doch noch Winter-Gefühle im Januar: Diese Woche noch Schnee möglich

In Baden-Württemberg

Es soll nochmal Schnee fallen in Baden-Württemberg. © Silas Stein / dpa

Es gibt ihn doch noch, den Schnee. Diese Woche sollen bis zu 50 Zentimeter drin sein. Lesen Sie hier, wo es den Schnee in Baden-Württemberg geben soll:

Jetzt also doch! Trotz all der Regen-Prognosen, der milden Temperaturen und Hochwasser-Gefahr, die das Wetter mit sich bringt im Januar, soll es nun nochmal Schnee in Baden-Württemberg geben. Bis zu 50 Zentimeter sollen möglich sein.

echo24.de verrät, wo es in Baden-Württemberg weiß werden könnte.

Der Januar ist bisher viel zu warm im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Das amerikanische Wettermodell hat den Monat mit vier Grad zu warm prognostiziert. (tobi)