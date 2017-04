Mann beißt in dieses Sandwich - und traut dann seinen Augen nicht

Rache ist süß

Baltimore - Dass man(n) seine Frau besser mit Respekt behandeln sollte, hat ein Imgur-Nutzer nun am eigenen Leib erfahren. Nach einem dämlichen Kommentar machte sie ihm ein Sandwich, das er so schnell nicht vergessen wird.

Dieser Imgur-Nutzer aus Baltimore im US-Staat Maryland wird sich wohl in Zukunft genauer überlegen, ob er noch einmal einen sexistischen Kommentar seiner Frau gegenüber wagen wird. Als er nämlich seine Frau am Morgen dabei beobachtete, wie sie ihm sein Mittagessen vorbereitete, gab er ihr unbedacht den wenig schmeichelhaften Titel „Sandwich-Maker“.

Seine Frau war über diese Herabstufung durch ihren Ehemann zu Recht ein wenig sauer und rächte sich auf ungewöhnliche, aber dennoch kreative und lustige Art und Weise. Als ihr Mann nämlich später sein Sandwich essen wollte, biss er auf Plastik. Er klappte das Sandwich auseinander und stellte fest, dass seine Frau die Folie, die um den Käse herum gewickelt war, nicht entfernt hatte. Zudem hatte sie groß „NOT sorry“ (Tut mir NICHT leid) auf die Plastikfolie geschrieben.

+ Der Frau tut‘s nicht leid. © Imgur Der Mann nahm es mit Humor und postete Bilder seines Sandwichs im Internet, vielleicht als Warnung an alle Ehemänner, die schon einmal einen sexistischen Kommentar gegenüber ihren Frauen gewagt haben. Die User fanden die Aktion ziemlich lustig und feierten die Frau für ihre Reaktion.

So schrieb ein User: „Ich bin ein bisschen in deine Frau verliebt.“ Weitere Kommentare lauteten: „Mach deine verdammten Sandwiches doch selbst.“ oder „Das hast du jetzt davon, wenn du so einen Mist redest.“

Allgemein war die Zustimmung für die Frau sehr deutlich. Es ist davon auszugehen, dass der Mann in Zukunft nicht mehr wagen wird, seiner Frau unbedacht solche Kommentare an den Kopf zu werfen. Oder dass er seine Sandwiches von nun an vorsichtshalber selbst zubereitet.

Während der Mann hier aufgrund eines fiesen Kommentars für Aufregung sorgt, erheiterte erst kürzlich ein Landsmann aus dem US-Staat Ohio das Netz. Dieser wollte im Gegensatz zum aktuellen Fall allerdings seine Frau mit etwas Schönem überraschen- doch das ging gewaltig schief.

kah