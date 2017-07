Darum bringt diese Bestellung einen Koch zum Ausrasten

Hat er recht?

+ © Screenshot Google Das Restaurant „Queen Chow“ im „Queens Hotel“ in Sydney. © Screenshot Google

Weil Kunden besonders viele Extrawünsche bei ihren Bestellungen hatten, rastete ein Koch im australischen Sydney aus und machte seinem Ärger im Netz Luft.

Sydney - Patrick Friesen ist der Boss im „Queen Chow“. Der Koch schwingt die Töpfe im beliebten Restaurant des „Queen Hotels“.

@bigsamyoung so upset because Patty got this super crispy duck wing snack. #sojuicyboyz Ein Beitrag geteilt von patrickfriesen (@patrickfriesen) am 29. Jun 2017 um 7:13 Uhr

Doch am Wochenende platze dem Australier der Kragen, als er Bestellungen für zwölf Essen bekam, die es in sich hatten. An jedem Gericht gab es Anmerkungen. Jeder Gast wollte etwas verändert haben - wegen Allergien. Patrick nervte der Mehraufwand gewaltig, er schrieb zu dem Foto der Bestellung auf Instagram: "Könnten Menschen mit Lebensmittelallergien bitte mal anfangen sich zu entscheiden, was sie essen können und was nicht? Schellfisch-Allergie, aber Austern-Soße lieben. Glutenfreies Essen bestellen, obwohl man Gluten mag , so lange es kein Brot ist. Vegetarier, die Chicken Wings lieben. Pescetarier, die Hühnchen essen. Kommt bitte mal klar und nervt euren Kellner nicht unnötig. Ihr macht es den Leuten mit wirklichen Allergien echt schwer, essen zu gehen".

Can people with dietary requirements start knowing what you can and can’t eat? Shellfish allergy but loves oyster sauce. Gluten free but loves gluten as long as it’s not a piece of bread. Vegetarians that love a chicken wing. Pescatarians who eat chicken. Sort your shit out and let your waiter know. You make it really damn hard for people with actual allergies and dietaries to go out to eat. Ein Beitrag geteilt von patrickfriesen (@patrickfriesen) am 15. Jul 2017 um 4:21 Uhr

Auf seine ehrlichen Worte bekam der Koch großen Zuspruch. „Amen“, kommentiert User Steph. „Die Anzahl der Menschen, die glutenfrei essen, nimmt immer mehr zu. Mich nervt das auch,“ schreibt ein anderer Besucher des öffentlichen Profils von Patrick Friesen.

Nicht die ersten Bestellung dieser Art, die den Chefkoch auf die Palme brachte. In einem älteren Post schimpfte Patrick über eine Burger-Bestellung mit vielen Extrawünschen. Ist am Ende der Koch ein Koleriker oder werden die Gäste in Restaurants immer schwieriger. Was denken Sie?

mk