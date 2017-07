Diese kleine Aktion zweier Polizisten zeigt, wie großartig unsere Ordnungshüter wirklich sind

Erst Dieb geschnappt - aber dann...

Die Polizei in Frankfurt am Main hat in der Nacht zum Dienstag einen Fahrraddieb dingfest gemacht - und der bestohlenen Besitzerin am Morgen mit einem Fahrdienst aus einer misslichen Lage geholfen.

Frankfurt am Main - Wie die Beamten mitteilten, erwischten sie den 20-jährigen Verdächtigen mit dem Fahrrad an einem U-Bahnhof. Er versuchte demnach noch zu fliehen, wurde aber festgenommen. Als die Beamten am frühen Morgen die 34-jährige Besitzerin des Fahrrads aufsuchten, stellte sich heraus, dass diese das Rad gerade suchte, um damit zur praktischen Führerscheinprüfung zu fahren. "Da sich das Zweirad noch auf dem Polizeirevier befand, fuhren die Beamten die junge Frau kurzerhand dorthin - Daumendrücken inklusive", erklärte die Polizei.

afp

Rubriklistenbild: © dpa symbolbild