18-Jährige nimmt 60 Kilo ab -  jetzt ist sie nicht mehr wiederzuerkennen

Gehänselt von Mitschülern

Die australische Schülerin Josephine Desgrand wird jahrelang wegen ihrer Figur gemobbt - was dann passiert, grenzt an ein Wunder.

Queensland - Schüler können untereinander ziemlich grausam sein. Diese Erfahrung musste auch Josephine Desgrand (18) aus dem australischen Queensland machen. Während ihrer gesamten High-School-Zeit wurde sie wegen ihres Gewichts von ihren Mitschülern massiv gemobbt.

S ie wog satte 125 Kilogramm. Die permanenten Hänseleien ließen ihr Selbstvertrauen in den Keller sacken. Statt wie andere in ihrem Alter auszugehen, blieb sie an Wochenenden daheim, isolierte sich und wurde zur Einzelgängerin. „Ich habe mich selbst für mein Aussehen gehasst“, erzählte sie der Daily Mail. So konnte es einfach nicht weitergehen.

Josephine Desgrand: Der Speck muss weg!

Josie Desgrand steckte sich ein Ziel, für das sie ihren Lebensstil ändern musste: Bis zum Abschlussball nach Beendigung der 12. Klasse wollte sie in ein elegantes Abendkleid passen und darin einfach gut aussehen. Zunächst änderte sie ihre Ernährungsgewohnheiten. Ab jetzt wurde kohlenhydratarm und zuckerfrei gefuttert. Die ersten zwei Wochen nach der Ernährungsumstellung waren hart. Danach fiel es Josephine Desgrand zunehmend leichter auf Ungesundes zu verzichten. „Bevor ich abgenommen hatte, aß ich ständig Brote und Wraps in riesigen Mengen und das mehrmals am Tag.“

Josephine Desgrand sieht in Diät Chance auf ein neues Leben

Mit einem konkreten Ziel vor Augen lässt es sich leichter abspecken. Auch Comedian Tetje Mierendorf verlor 80 Kilo, wenn auch aus besonders traurigen Grund. Es ist grundsätzlich möglich sein Gewicht zu halbieren, wenn man es nur wirklich will. Josephine Desgrand wollte es und hielt sich mit eiserner Disziplin an ihren neuen Ernährungsplan. Sie begriff ihr Vorhaben nämlich nicht nur als eine Diät, sondern als Chance auf ein neues Leben.

Josephine Desgrand halbiert ihr Körpergewicht in nur einem Jahr

Nachdem die ersten Pfunde purzelten, fing Josie Desgrand an sich sportlich zu betätigen, um erste Muskeln aufzubauen. Zunächst nur ein bisschen, dann immer öfter und ausdauernder. Heute trainiert sie drei- bis viermal pro Woche zusammen mit einem Fitnesstrainer.

In nur einem Jahr hat Josie über 60 Kilo abgenommen. Ende 2017 begann Josie ihre Geschichte auf Instagram zu erzählen. Unter dem Namen „nolongerfatjosie“ postet sie Vorher-Nachher-Fotos, gibt Ernährungstipps und Statements zur Selbstmotivation. Wie wandelbar der menschliche Körper ist, zeigt auch das Beispiel von Carina Møller-Mikkelse n (23), die sich von der Bodybuilderin zum Curvy-Model entwickelte.

Josie Desgrand will nun ein Business aus ihren nicht mehr vorhandenen Pfunden machen. Denn schlank sein wird von der Gesellschaft mit Anerkennung belohnt. Cindy-Crawford-Tochter Kaia Gerber verdient mit krasser Magerkeit Millionen. „Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt“, huldigte Modelikone Kate Moss einst dem Hunger in einem Interview - und lebt seit rund einem Vierteljahrhundert gut davon.

