Rücktritt von Donata Hopfen als DFL-Chefin zeigt, wie sehr „alte weiße Männer Transformationen blockieren“

Rückendeckung

Donata Hopfen tritt als DFL-Chefin zurück und überlässt den Posten zwei Männern. Auf Linkedin stärken ihre einige Leute den Rücken.

Die ehemalige DFL-Chefin Donata Hopfen war in den vergangenen Tagen viel in den Medien. Sie kündigte am Mittwoch, 7. Dezember an, ihre Führung der Dachorganisation des deutschen Profifußballs aufzugeben. Dieser Schritt sei nach den Entwicklungen der letzten Wochen unausweichlich gewesen. „Zu unterschiedlich sind die Ansichten auf die zukünftige Ausrichtung und Transformation der Liga“, schrieb sie auf Linkedin.

BuzzFeed.de zeigt Leute, die finden, an Hopfens Rücktritt sehe man, wie sehr „alte weiße Männer“ Transformationen blockieren.

Rubriklistenbild: © Federico Gambarini/dpa