Deutschlandwetter: So stehen die Chancen auf einen Altweibersommer

Die Prognose für die kommenden Tage

In den kommenden Tagen zeigt sich der goldene Oktober in Deutschland nur selten. Zumeist bleibt es bewölkt, regnerisch oder stürmisch.

Offenbach - Damit schwinden die Chancen auf einen schönen Altweibersommer, so die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Ihren Prognosen zufolge ist es am Mittwoch in der Nordhälfte des Landes stark bewölkt oder bedeckt. Gebietsweise fällt schauerartiger Regen. Im Rest der Republik wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt meist trocken. Vom Schwarzwald bis zum östlichen Alpenrand zeigt sich die Sonne. Die Höchsttemperatur von 20 Grad dürfte in der Region Berchtesgadener Land gemessen werden.

Am Donnerstag breiten sich starke Bewölkung und Schauer allmählich landesweit aus. Südlich der Donau scheint die Sonne noch bis zum späten Nachmittag, aber auch dort wird es dann regnerisch. Im Norden treten bei wechselnder Bewölkung Schauer auf, vor allem an der Küste sind am Donnerstag starke Gewitter zu erwarten. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 12 und 23 Grad. Am Freitag drohen in Deutschland gewittrige Regen- oder Graupelschauer. Die Temperatur erreicht nur noch 9 bis 16 Grad. Der Wind weht stark bis stürmisch aus West bis Nordwest. An der Nordsee muss mit Sturmböen gerechnet werden.

dpa