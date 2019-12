Deutschland-Wetter: DWD-Alarmstufe rot und 25 Zentimeter Neuschnee - gibt es weiße Weihnacht?

Eine Region trifft es besonders

Der aktuelle Winter passt für viele Weihnachts-Fans so gar nicht ins Bild. Das könnte sich noch ändern. Der DWD warnt via Katwarn.

Update vom 22. Dezember 2019, 20.18 Uhr: Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt das Wetter über Nacht und stellenweise auch am Montag weiterhin ungemütlich. Besonders im Süden ist es windig, hinzu kommen gebietsweise Regen oder Schauer.

Im Schwarzwald, Bayerischen Wald und an den Alpen soll es ab 800 Metern in der Nacht zu Schneefall kommen, der an den Alpen auch am Montag noch andauert. Am wärmsten wird es am Montag vermutlich am Rhein und Main, allgemein liegen die Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad in Deutschland. Den ganzen Tag über soll es zudem stark bewölkt sein.

Deutschland-Wetter: DWD-Alarmstufe rot und 25 Zentimeter Neuschnee - gibt es eine weiße Weihnacht?

Update vom 22. Dezember 2019: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine auch via Katwarn verbreitete Warnung herausgegeben. Für den Süd-Westen Deutschlands ist am Sonntag mit orkanartigen Böen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Der Alarmzustand gilt vor allem für die Region Freiburg. Sturmböen mit bis zu 89 km/h ziehen jedoch auch ins Landesinnere. In den Alpen sind weiterhin gefährliche Sturmböen bis 140 km/h möglich.

Im Laufe des Tages, so warnt der DWD, bleibt es im Süd-Westen bei orkanartigen Sturmböen. Sie werden sich auch in Richtung Osten ausbreiten. Im Schwarzwald und im Allgäu kann es ab 1000 Höhenmetern von 5 bis zu 25 Zentimeter Neuschnee geben. In den Norden Deutschlands dringt hingegen warme Meeresluft vor, die von einem Tiefdruckgebiet über der Nordsee verdrängt wird.

Für Weihnachten hat der DWD dennoch nasskaltes Wetter angesagt. Von weißer Weihnacht kann dementsprechend in weiten Teilen des Landes kaum die Rede sein. Die Schneefallgrenze soll aber auf 700 Meter sinken - in den bayerischen Alpen besteht „erhebliche Lawinengefahr“, wie Merkur.de* berichtet. Doch für die meisten Deutschen wird es eher ungemütlich als romantisch weiß.

In Italien, Frankreich und Spanien ist es in den vergangenen Tagen zu massiven Schnee- und Regenfällen gekommen. Mehrere Menschen starben. Das Ausmaß der Winterstürme „Elsa“ und „Fabien“ sind noch nicht absehbar. Auf Twitter teilen Betroffene Bilder ihres Leids:

Wetter in Deutschland: Schnee an Heiligabend möglich - aber sonst düster

Update 21, Dezember 2019, 18.10 Uhr: Auch Meteorologe Paul Heger von wetter.com macht uns wenig Hoffnung auf ein schönes Weihnachtswetter. „Schmuddelige Weihnacht‘ überall“, textet er einen Festschlager um. Zwar ist sogar im Schwarzwald, an den Alpen und den Mittelgebirgen ein bisschen Schnee drin an Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen - doch lange wird man sich daran nicht erfreuen können. Denn es wird recht mild an den Tagen, mit hohen einstelligen Temperaturen - und Regen soll auch noch fallen! Somit wird es trüb, grau und matschig.

Wetter-Deutschland: Milder Winteranfang - Doch an diesen Orten könnte es heute noch schneien

München - In wenigen Tagen steht Weihnachten vor der Tür, doch das Wetter scheint sich an die winterlichen Wünsche vieler Schnee-Fans noch nicht angepasst zu haben. Statt weißer Vorweihnachtszeit, Schnee, Kälte und dem perfekten Flair für Heiligabend, muss vielerorts momentan mit frühlingshaften Temperaturen und Grillwetter gerechnet werden. Doch nun könnte tatsächlich pünktlich zu Weihnachten noch vereinzelt die Wende eintreten.

Wie der Deutsche Wetterdienst nämlich erklärt, muss in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Südwesten mit auffrischendem Süd- bis Südwestwind gerechnet werden. Sowohl in den Kamm- und Gipfellagen der südwestdeutschen und zentralen Mittelgebirge und in den Alpen muss ebenfalls mit Böen gerechnet werden, die sich am Sonntag sogar zu schweren Sturmböen ausdehnen können.

Doch damit nicht genug, muss in der Nacht auf Sonntag besonders im Südosten und Osten mit streckenweise dichtem Nebel gerechnet werden. In den Alpen kann oberhalb von etwa 1000 Meter dann sogar mit Schneefall gerechnet werden. Ob an Heiligabend dann tatsächlich mit ausgiebigem Schnee gerechnet werden kann, haben wir für Sie hier zusammengefasst.

Wetter-Deutschland: Phänomen wandert auf Europa zu

Der milde Dezember dürfte bei vielen Schneefans für Frust sorgen. Doch ein Phänomen wandert auf Europa zu, allerdings sehr langsam. Die Folgen der Rossby-Wellen auf das Winter-Wetter sind verblüffend.

