Langzeit-Aussichten

+ © Screenshot/wetteronline, dpa/Frank Rumpenhorst So tiefrot sahen die Wetterkarten in Deutschland im Juli tagelang aus. Auch für den August rechnen Wetterexperten mit extremen Aussichten. © Screenshot/wetteronline, dpa/Frank Rumpenhorst

Heiß, heißer, Sommer 2019. Nachdem letztes Jahr die Temperaturen schon extrem hoch waren, bricht dieser Sommer alle Rekorde. Geht es jetzt so bis zum Herbst weiter?

Update vom 04. August 2019: In den ersten beiden Augustwochen ist das Wetter in Deutschland teils unbeständig, teils von heftigen Gewittern und Starkregen gezeichnet. Wie die Prognosen für August Ende Juli ausgesehen haben, können Sie in diesem Artikel lesen.

Deutschland-Wetter: Wilde August-Prognose - so extrem soll der Sommer weitergehen

Unser Ursprungsartikel vom 27. Juli 2019: Berlin - Es ist definitiv ein Sommer der Rekorde! Während der Mai in Deutschland dieses Jahr zu kühl und nass war, zogen die Temperaturen ab Juni rasant an. Tagelang lagen die Werte zum Teil weit über 30 Grad. Hitzerekorde wurden mehrfach gebrochen - in Deutschland zum Beispiel in Lingen mit 42,6 Grad, aber auch in Frankreich und Israel wurden Temperaturen von 45 bis 50 Grad gemessen - so heiß wie nie zuvor.

Nachdem der Juni und Juli in Europa solch hohe Temperaturen mit sich brachte, ist es statistisch gesehen laut Weather Channel sehr wahrscheinlich, dass auch im August wieder extreme Wetterlagen auf Deutschland zukommen. Die meisten aktuellen Klimamodelle würden für Europa prognostizieren, dass es sehr warm und zu trocken wird. Es würde auch Hinweise darauf geben, dass erneut extreme Wetterlagen mit Hitze auf den Kontinent zukommen.

Für Aufsehen sorgt derweil ein Video vom Bodensee. Darauf ist eine meterhohe Wassersäule zu sehen.

Sommer 2019 in Deutschland: Gewitter-Risiko durch Temperatursturz

Doch nicht nur die Hitze birgt Risiken, es besteht auch eine erhöhte Unwettergefahr mit starken Temperaturgefällen. So erlebt zum Beispiel Frankreich gerade einen heftigen Temperatursturz von 40 auf 20 Grad. Gerade solch starken Temperaturgegensätze begünstigen Gewitter mit heftigem Hagel, wie sie an diesem Wochenende vor allem im Westen und Süden Deutschlands stattfinden.

Der Extremsommer 2019 im Video: Die Aussichten bis zum 01. August 2019

Die erste Augustwoche geht es wechselhaft weiter. Zwar erleben wir am Dienstag ein Hitze-Comeback, doch danach klettern die Temperaturen kaum mehr über die 30 Grad-Marke.

Die Gewitter sind dennoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn aufgrund der lang anhaltenden Dürre sind die Böden ausgetrocknet. Landwirte in ganz Deutschland leiden an Ernteausfällen und verdorrten Feldern. Kurzer, kräftiger Regen durch vereinzelte Gewitter hilft zwar auch gegen Trockenheit, dringt jedoch nicht tief genug in den Boden ein, um die Dürre dort zu beheben. Meteorologe Jörg Kachelmann ist deshalb sowieso weniger besorgt über die hohen Temperaturen, vielmehr bereitet ihm das Dürre-Problem Kopfzerbrechen.

Wetter in Deutschland: Wie geht es nach dem Sommer weiter?

Ob auch der Herbst zu warm und trocken wird, lässt sich derzeit noch nicht zuverlässig vorhersagen, denn zwischen der Großwetterlage im Sommer und der im Herbst besteht praktisch kein Zusammenhang, so Weather Channel. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe, glaubt etwa nicht an eine baldige neuerliche Hitzewelle. Seine Prognose lesen Sie hier.

Wetter-Phänomen in Deutschland: Jetstream bringt extreme Stürme

Das Wetter in Deutschland war selten so extrem. Nach der Hitze gibt es nun Regen und Herbst-Gefühle. Dafür verantwortlich ist ein Wetter-Phänomen, das nun auch heftige Stürme bringen könnte.

Die Grünen forderten aufgrund der „Klimakrise“ von Kanzlerin Angela Merkel ein Recht auf Hitzefrei und Homeoffice. Forscher in Potsdam haben hingegen eine drastische Maßnahme gefunden, wie sich das Abschmelzen der Gletscher in der Antarktis noch verhindern ließe. Ein Gletscher in Alaska schmilzt jedoch offenbar bereits, zwei deutsche Urlauber und ein Guide kamen vermutlich deshalb ums Leben.