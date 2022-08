Deutscher Backpacker in Spanien vermisst: Angehörige warteten vergeblich am Flughafen - Neue Details

Fähre nach Teneriffa

+ © Screenshot / instagram.com/lukasheise Oliver Heise wird aktuell vermisst. Er war als Rucksack-Tourist in Spanien unterwegs. © Screenshot / instagram.com/lukasheise

Seit fast zwei Wochen fehlt jede Spur von einem jungen Backpacker aus Deutschland. Oliver Heise wollte nach Teneriffa reisen, von ihm fehlt jede Spur.

Update vom 17. August 2022: Noch immer fehlt von Oliver Heise aus Deutschland jede Spur, der Backpacker war im Urlaub auf Gran Canaria verschwunden. Über Instagram suchen Angehörige verzweifelt nach dem 23-Jährigen. In einem Update erklärt ein Verwandter des jungen Mannes nun, dass der Vermisste auch den bereits gebuchten Rückflug nicht angetreten habe. „Wir waren am Flughafen Hannover. Oliver ist den geplanten Flug nicht angetreten und wird nach wie vor vermisst!“ Auch die Polizei in Deutschland ermittelt mittlerweile in dem Vermisstenfall (siehe Ursprungsmeldung unten).

Deutscher Backpacker in Spanien vermisst: Verwandte suchen Oliver verzweifelt - Polizei mit ersten Details

Ursprungsmeldung: Gran Canaria - Es sollte ein unbeschwerter Urlaub in Spanien werden, doch bereits seit Tagen gilt ein Backpacker aus Deutschland als vermisst. Über Instagram suchen Angehörigen nach Oliver Heise, auch die Polizei in Deutschland sucht mittlerweile nach dem jungen Mann. Seit fast zwei Wochen gilt der junge Mann nun bereits als vermisst.

Deutscher Backpacker in Spanien vermisst: Verwandte suchen verzweifelt nach Oliver

Über Instagram veröffentlicht ein Verwandter des Backpackers in regelmäßigen Abständen den Suchaufruf. Demnach ist Oliver Heise 1,75 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, einen leicht dunkelroten Bart und wiegt in etwa 75 Kilogramm. Am 3. August ist der Backpacker nach Gran Canaria geflogen. Dort soll der junge Mann in einer Höhle übernachtet haben.

Wie dem Suchaufruf weiter zu entnehmen ist, soll Oliver Heise geplant haben, weiter nach Teneriffa und La Gomera zu reisen. Wie ein Verwandter in einem Instagram-Kommentar unter dem Suchaufruf erklärt, sei auch bekannt, dass der Vermisste die Fähre nach Teneriffa genommen habe. Doch nur einen Tag nach seiner Reise nach Gran Canaria sei dann der Kontakt zu dem jungen Mann abgebrochen. „Normalerweise meldet er sich täglich oder ist das Rucksack-Reisen gewohnt“.

+ Diesen Suchaufruf veröffentlichte ein Verwandter des Vermissten in seiner Instagram-Story. © Screenshot / instagram.com/lukasheise

Auch mit englischen und spanischen Suchaufrufen suchen Verwandte nach dem jungen Mann, ein auf spanisch aufgenommenes Video soll bei der Suche nach Oliver Heise helfen. Wie ein Verwandter des Vermissten in einem Instagram-Kommentar unter dem Suchaufruf erklärt, sei die Vermisstenanzeige auch bei der örtlichen Polizei hinterlegt. Im Falle einer Ausweiskontrolle sollen die Verwandten demnach informiert werden.

Auch Polizei in Deutschland sucht nach vermisstem Backpacker Oliver Heise

Mittlerweile sucht auch die Polizei in Deutschland nach dem vermissten Backpacker. In einem Statement erklärt die Polizei Stolzenau, dass der vermisste 23-Jährige aus dem Landkreis Diepholz am Montag, den 8. August 2022, von seiner Mutter bei der Polizei in Deutschland als vermisst gemeldet worden war. Wie die Polizei weiter erklärt, sei neben dem Kontaktabbruch auch ungewöhnlich, dass die sonst üblichen Posts seiner Reisen in den sozialen Medien ausbleiben. Bei dem 23-Jährigen soll es sich um einen sehr erfahrenen Backpacker handeln.

„Wir bitten Personen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben können, sich bei uns zu melden. Wenngleich uns momentan keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vorliegen, nehmen wir die Sorgen der Angehörigen sehr ernst.“ betont Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizei Nienburg/Schaumburg. „Die spanischen Behörden wurden über unseren Ermittlungsstand in Kenntnis gesetzt. Außerdem führen wir u.a. weitere Ermittlungen im Umfeld des Vermissten durch und tauschen relevante Erkenntnisse unverzüglich mit den spanischen Behörden aus.“