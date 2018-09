Deutsche kentern bei Bootsunglück - zwei sterben, einer rettet sich noch gerade

Ursache noch nicht geklärt

Bei einem Bootsunglück an der norwegischen Südküste sind zwei Deutsche ums Leben gekommen, ein dritter überlebte.

Oslo - Wie die Polizei mitteilte, war ihr Boot am Freitag in der Nähe von Korshavn gekentert. Erst nach zwei Stunden wurden zwei Personen im Alter von Mitte 40 und Mitte 70 von einem Helikopter aus dem Wasser geborgen. Beide starben den Angaben zufolge wenig später im Krankenhaus in Bergen.

Die dritte Person im Alter von Anfang 20 konnte sich auf eine Insel retten und kam unverletzt davon. Woher die Deutschen genau stammten, teilte die Polizei nicht mit. Warum das geliehene Boot kenterte, war am Freitagabend nicht bekannt.

Auch interessant: Tsunami in Indonesien: Häuser weggespült, Familien vermisst - Videos sollen Monster-Welle zeigen

dpa

Rubriklistenbild: © Markus Leitner