Kompletter Stillstand: Fernverkehr in Norddeutschland eingestellt

In Norddeutschland steht der Fernverkehr komplett still. Darüber informiert die Deutsche Bahn. Mehrere Verbindungen sind betroffen.

Update vom Samstag, 8. Oktober, 9.33 Uhr: Neben dem Fernverkehr ist derzeit teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Wegen „einer technischen Störung an der Strecke“ sei im Raum Norddeutschland aktuell kein Zugverkehr im Nahverkehr der Deutschen Bahn möglich, teilte das Unternehmen mit. Konkret seien alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen.

Technische Störung: DB-Fernverkehr in Norddeutschland eingestellt

Erstmeldung vom Samstag, 8. Oktober, 8.38 Uhr: Berlin – Am Samstag (8. Oktober) kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr: Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

„Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW“, heißt es auf der Website der Deutschen Bahn. Auch sei der Verkehr zwischen Berlin, Hannover und NRW eingestellt.

